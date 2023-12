GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Le Gouvernement régional a approuvé la constitution du conseil d’administration de la Fondation « Clément Fillietroz – Onlus », pour une période de cinq ans.

La Giunta regionale ha approvato la nuova modalità di utilizzazione delle somme ripartite in parte corrente, nel limite del 50 per cento, a favore dei comuni e delle Unités des communes valdôtaines di confine, nell’ambito dell’accordo italo-svizzero relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri. Con l’atto si permette agli enti locali valdostani di confine interessati di utilizzare le somme attribuite a seguito delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni svizzeri per gli anni 2022 – 2023. La somma complessiva è di 130 mila euro.

Sono stati approvati i piani triennali degli interventi collettivi di formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro per il triennio 2024/2026. L’attività è rivolta ai dipendenti regionali ed ai dipendenti delle Istituzioni scolastiche ed educative. Inoltre, sono stati previsti i corsi per gli addetti alla gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso).

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stato approvato il sistema di gestione e controllo del Piano di sviluppo e coesione-PSC della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata la sottoscrizione della Convenzione-quadro tra l’Università della Valle d’Aosta e la Regione autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento sovraintendenza agli studi, per lo svolgimento dei tirocini presso le istituzioni scolastiche, previsti nell’ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno – VIII ciclo.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato approvato il documento di programmazione triennale 2024-2026 dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente-ARPA. Il documento contiene la previsione delle linee di attività dell’ARPA su scala triennale, nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche e Ambientali (LEPTA) adeguati alle caratteristiche territoriali della regione e del Programma triennale delle Attività del Sistema 2021-2023, approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).

Sono state assegnate alla Società Sorgenti Monte Bianco S.p.A. di Morgex le subconcessioni minerarie “Youla” e “Val Veny” per l’autorizzazione allo sfruttamento dell’acqua minerale naturale tipo “Courmayeur Fonte Youla” e “Monte Bianco – Fonte Mont Blanc”, nonché la subconcessione mineraria “Rey” per l’autorizzazione allo sfruttamento dell’acqua di sorgente tipo “Fonte Rey”, per un periodo di dieci anni, nei comuni di Courmayeur e Pré-Saint-Didier.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato lo schema di convezione quadro tra la Regione e Finaosta S.p.A. per le attività di supporto all’applicazione delle misure regionali di competenza del Dipartimento responsabile in materia di industria, artigianato, energia, ricerca e innovazione, finanziate anche mediante l’impiego di fondi europei. La Convenzione è stata predisposta in un’ottica di efficienza ed economicità e di semplificazione amministrativa, in modo da disciplinare uniformemente le attività a supporto all’applicazione di misure regionali di competenza del Dipartimento.

Inoltre, sono stati approvati i temi della 71a Mostra-concorso dell’artigianato valdostano di tradizione. Premesso che le manifestazioni estive dell’artigianato di tradizione sono state programmate nelle seguenti date: 71a Mostra-Concorso dal 20 al 28 luglio 2024; Atélier des Métiers dal 1° al 4 agosto 2024; 55a Foire d’été in data 3 agosto 2024 è opportuno, al fine di garantire agli artigiani il tempo sufficiente per la realizzazione dei manufatti, approvare con un congruo anticipo la tipologia dei temi suddivisi nelle varie categorie.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

La Giunta regionale ha preso atto del finanziamento destinato alla Regione autonoma Valle d’Aosta a valere sul fondo nazionale per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori e sono state individuate le aree tematiche di intervento e i beneficiari.