Inaugurazione dell’opera UOMINI di Luciano Minguzzi

L’opera, di proprietà del Comune, viene presentata nuovamente alla cittadinanza e al pubblico dopo un importante intervento di restauro a cura del Centro Conservazione Restauro “La Venaria Reale” di Torino, sotto l’alta sorveglianza e la direzione scientifica della Soprintendenza per i beni e le attività culturali. Il restauro ha potuto godere di un contributo finanziario nell’ambito del Bando “Luoghi della Cultura 2019” della Compagnia di San Paolo.

Uomini si presenta come un’imponente pala d’altare laica, composta da tre statue in bronzo sorrette da una struttura in ferro, di oltre sei metri di sviluppo, che evoca alla memoria i sinistri vagoni ferroviari piombati nei quali, appunto, gli Uomini venivano ammassati per venire condotti verso la disumanizzazione ultima dei campi di concentramento.

Si tratta dell’opera conclusiva di un ciclo di lavori di impegno civile e morale che Luciano Minguzzi (Bologna 1911 - Milano 2004), realizzò, dalla fine degli anni Cinquanta agli anni Sessanta, per dare voce a un dramma storico e umano sul quale la coscienza di un artista e di ogni uomo libero non poteva non interrogarsi: il dramma dell’oppressione dell’uomo sull’uomo rappresentato dai lager nazisti.

Per questa ragione l’opera – che entrerà a far parte di un più ampio progetto denominato “La Via degli Uomini” – viene presentata in concomitanza con una ricorrenza legata alla figura dello scrittore Primo Levi, voce morale e lucido testimone della tragedia storica dei campi di sterminio, il quale, ottant’anni fa, il 13 dicembre 1943, veniva catturato dalla milizia fascista in località Amay, nel comune di Saint-Vincent, e deportato successivamente ad Auschwitz.

L’evento sarà accompagnato da un incontro pubblico illustrativo che si svolgerà, alle ore 16, nella Sala Congressi del Comune di Saint-Vincent, adiacente al Municipio.

Interverranno: Francesco Favre, sindaco di Saint-Vincent; Jean-Pierre Guichardaz, Assessore ai Beni e alle Attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta; Viviana Maria Vallet, coordinatrice scientifica del Castello Gamba - Museo di Arte moderna e contemporanea della Valle d’Aosta e Dirigente della Struttura Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali; Sara Abram, Segretaria generale della Fondazione “La Venaria Reale”, Marco Demmelbauer, Responsabile di laboratorio della Fondazione Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”; Paolo Momigliano Levi, ricercatore storico, già direttore dell’Istituto storico della Resistenza in Valle d’Aosta.

Coordinerà l’incontro Marco Jaccond, curatore del progetto “La Via degli Uomini”.

A conclusione dell’incontro, alle ore 17,30, si scoprirà ufficialmente l’opera di Luciano Minguzzi, con un contributo musicale della Banda municipale di Saint-Vincent.