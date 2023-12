Il Premio Letterario "Myo-Sotis" celebra la sua 17ª edizione nel 2024 sotto il patrocinio del Comune di Rorà. L'evento

L'evento, organizzato dallo Spazio Artistico Culturale Myo-Sotis in collaborazione con il Gruppo Letterario Artistico di Pinerolo, accoglie opere nelle seguenti sezioni, tutte a tema libero:

Sezione A: Poesia in lingua italiana (due poesie massimo di 45 versi). Sezione B: Poesia in vernacolo (due poesie massimo di 45 versi con traduzione in italiano). Sezione C: Racconto in lingua italiana (un racconto massimo di 4 cartelle formato A4). Sezione D: Libro di poesia in lingua italiana. Sezione E: Poesia declamata in lingua italiana o in vernacolo (due poesie massimo di 45 versi) a tema: "25 aprile Festa della Liberazione" (due poesie massimo di 45 versi).

Il termine ultimo per l'invio dei lavori è il 30 gennaio 2024 (farà fede il timbro postale di partenza). Le opere devono pervenire in 4 copie, di cui una firmata.

La quota di partecipazione per ogni sezione è di €10,00. È possibile aggiungere ulteriori poesie o racconti al costo di €5,00 ciascuno. Ogni partecipante può contribuire a più sezioni versando la relativa quota per ciascuna.

La quota di partecipazione va versata su Carta Postepay intestata a Marina Ernesta Flecchia. Le opere devono essere inviate tramite Posta Raccomandata al Premio Letterario “Myo-Sotis” c/o Marina Flecchia, Via Volta 11/2 (10066) Torre Pellice (TO), includendo la scheda di partecipazione e la copia della ricevuta del versamento.

Si può anche inviare via mail poesie e racconti, aggiungendo €5,00 per sezione (spese di stampa e fotocopie) a marinaernesta56@gmail.com / marina.myosotis@virgilio.it, insieme alla scheda di adesione e alla ricevuta scannerizzata del versamento.

La partecipazione implica l'autorizzazione all'uso dei dati personali dei concorrenti. La premiazione si terrà il 20 aprile 2024 presso il Centro Turistico di Rorà, con la lettura dei testi prescelti per ogni sezione e la consegna di premi quali quadri, trofei, coppe, diplomi e medaglie. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 3291250191 o scrivere all'indirizzo marinaernesta56@gmail.com.