Piano Corresponsabilità educativa&Legalità 2023-2024

Presso la casa circondariale di Brissogne, ha avuto inizio la fase “Messa in campo”, caratterizzata da pomeriggi all’insegna del confronto e dell’attività sportiva per regalare a tutti i presenti un momento di socialità tra il “dentro e il fuori” in collaborazione con la UISP Valle d’Aosta.

I detenuti e i giovani frequentanti le classi quarte e quinte delle Istituzioni scolastiche che hanno aderito al Percorso Forum giovani e detenuti a confronto, a turnazione, da novembre a maggio, saranno i veri protagonisti in campo per potenziare valori quali il rispetto delle regole, la lealtà e lo spirito di squadra.

“Dopo l’inaugurazione della tensostruttura lo scorso mese di giugno, afferma l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz, accogliamo con grande favore l’organizzazione di questi momenti sportivi, che saranno anche, e soprattutto, un momento costruttivo di confronto intergenerazionale, dal quale i ragazzi possono trarre spunti di riflessione legati ai temi della legalità e del rispetto delle regole.”