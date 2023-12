ORACOLO ASTROLOGICO DELLA SETTIMANA 11-16 DICEMBRE DI PATTY SEGNI (copia 2)

L'oroscopo? Oh sì, naturalmente credo che il destino sia scritto nelle stelle. Ma solo quando ho bisogno di una scusa per non fare il lavoro che mi aspetta!

Ariete (21 marzo - 19 aprile): Questo fine settimana è il momento perfetto per concentrarti su te stesso/a, Ariete. Cerca di trovare un equilibrio tra il divertimento e il tempo per il relax. Potresti sentirti particolarmente energico/a e desideroso/a di intraprendere nuove avventure. Sii aperto/a alle opportunità che si presentano!

Toro (20 aprile - 20 maggio): Prenditi del tempo per concentrarti sulle relazioni più importanti della tua vita, Toro. Il fine settimana potrebbe portare una maggiore comprensione e chiarezza nei rapporti. Sii aperto/a a comunicare i tuoi sentimenti e ascolta attentamente gli altri.

Gemelli (21 maggio - 20 giugno): Questo fine settimana potrebbe portare una ventata di freschezza nella tua routine, Gemelli. Sii aperto/a a nuove idee e prospettive. Potresti sentirti incline a socializzare e connetterti con nuove persone. Segui la tua curiosità!

Cancro (21 giugno - 22 luglio): Il fine settimana potrebbe portare un senso di calma e serenità nella tua vita, Cancro. Dedica del tempo al riposo e al relax. Coltiva la tua creatività e immergiti in attività che ti portano gioia e tranquillità.

Leone (23 luglio - 22 agosto): Questo fine settimana è il momento ideale per concentrarti sulle tue passioni, Leone. Potresti sentire una spinta verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Sii audace nelle tue azioni e sfrutta la tua energia per perseguire ciò che desideri.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): Il fine settimana potrebbe portare momenti di introspezione, Vergine. Approfitta di questo periodo per riflettere sulle tue emozioni e sulle tue mete personali. Sii gentile con te stesso/a e concediti del tempo per rigenerarti.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): Questo fine settimana potrebbe portare un senso di armonia e bilanciamento nella tua vita, Bilancia. Concentrati su relazioni equilibrate e connessioni significative. Cerca di trovare il giusto compromesso nelle situazioni che si presentano.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): Il fine settimana potrebbe portare un'intensificazione delle tue passioni, Scorpione. Sii aperto/a a esplorare nuove opportunità e ad abbracciare il cambiamento. Approfitta di questo periodo per trasformare le tue aspirazioni in azioni concrete.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): Questo fine settimana potrebbe portare un desiderio di avventura e di espansione della mente, Sagittario. Sii aperto/a a esplorare nuovi orizzonti, sia mentali che fisici. Lasciati ispirare e goditi le nuove esperienze che ti si presentano.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio): Il fine settimana potrebbe essere un momento per concentrarti sulle responsabilità e sull'organizzazione, Capricorno. Mantieni il tuo obiettivo ben chiaro e lavora con determinazione verso i tuoi scopi. Riconosci i progressi fatti e celebra i tuoi successi.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio): Questo fine settimana potrebbe portare una maggiore connessione con la tua comunità o gruppo sociale, Acquario. Cerca di coinvolgerti in attività che favoriscono la collaborazione e la condivisione di idee. Sii aperto/a alle prospettive diverse e stimolanti.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo): Il fine settimana potrebbe portare un periodo di intuizione e sensibilità accentuata, Pesci. Ascolta il tuo istinto e presta attenzione ai tuoi sentimenti. Dedica del tempo alla tua crescita personale e al benessere emotivo.

Ricorda che l'oroscopo è una forma di intrattenimento e che il tuo libero arbitrio ha un ruolo fondamentale nelle tue scelte e nel tuo destino. Buon fine settimana!