Emergency, il Natale della solidarietà: regali che fanno la differenza

Il periodo natalizio è spesso sinonimo di festa, gioia e regali. Tuttavia, c'è un modo speciale per regalare e fare la differenza. Babbo Natale, quest'anno, si rivolge con un messaggio di solidarietà ai negozi di Emergency.

Fino al 24 dicembre, un angolo speciale è stato allestito ad Aosta, precisamente in Via Edouard Aubert, 19 ex Ferramenta Menean. Ma l'iniziativa non si ferma qui.

Dal 23 novembre al 24 dicembre, nel negozio di Emergency a Roma, è possibile esplorare un vero e proprio paradiso di idee regalo, mentre si sostengono i progetti dell'associazione in Italia e nel mondo.

Da cesti e tessuti dall’Uganda agli accessori realizzati con materiali di riciclo, dai dolci natalizi alle magliette dell’associazione: una vasta gamma di prodotti è disponibile sia online sia nel negozio di Natale di Emergency.

Ciò che rende unico e speciale questo Natale sono non solo le oltre 70 proposte regalo con il logo di Emergency, che spaziano dalla classica tazza fino all’agenda, ma anche l'ampia selezione di prodotti provenienti dai Paesi in cui l’associazione svolge la sua missione umanitaria.

Ci sono cooperative solidali che lavorano nel rispetto dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori, come ad esempio Musizi Joy. Questa realtà, con sede negli slum di Kampala, crea decorazioni natalizie, riportando speranza e dignità alle persone che vi abitano.

Dall’Afghanistan arrivano monili di lapislazzuli, tessuti pregiati, borse, sciarpe e il tradizionale orsetto, realizzati da una cooperativa di donne vulnerabili, offrendo così un aiuto concreto a chi vive in contesti difficili.

E non finisce qui. C'è il presepe della pace del Perù, prodotto da Kenty, che unisce artigianato, rifugiati e piccole cooperative di giovani in zone svantaggiate del Paese. E ancora, una collana con il logo di Emergency e un portachiavi realizzati da No war factory, utilizzando metalli provenienti da residui bellici disseminati nel Laos, il Paese del Sud est asiatico più bombardato della storia.

Per gli amanti del cioccolato, il Laboratorio di Don Puglisi offre tavolette pregiate, facendo del cioccolato un progetto di reinserimento sociale per donne in difficoltà con figli.

E ancora, la Cesta salata Emergency di Negozio Leggero propone prelibatezze senza derivati animali, mentre Erbalogica offre infusi e tisane rigorosamente biologici.

Per chi ama l'ecologia, ci sono orecchini e collane di Az Contempory Jewels realizzati con materiali di riciclo e tiratura limitata. Inoltre, le borse di Cartiera, un laboratorio di moda etica, recuperano e riutilizzano pelle e tessuti di alta qualità, offrendo un regalo etico e sostenibile.

Infine, Vagamondi propone un progetto davvero unico: materiale da cartoleria prodotto nello Sri Lanka a partire dagli escrementi degli elefanti.

Ma c'è di più. Emergency offre anche idee regalo virtuali: un contributo online permette di sostenere direttamente il lavoro dell’associazione in Italia e nel mondo. Si può contribuire all'acquisto di giubbotti-salvagente per la nave Life Support, di farmaci e materiale sanitario per neonati in terapia intensiva in Afghanistan, o ancora offrire una visita medica gratuita a un paziente presso il politruck, l'ambulatorio mobile di EMERGENCY.

In questo Natale, ogni regalo non è solo un dono, ma una mano tesa a chi ha bisogno.

