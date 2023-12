Per Malacrinò il bilancio di previsione è in grado di affronatre le emergenze

L'intervento del Consigliere relatore e Presidente della seconda Commissione, Antonino Malacrinò (FP-PD), relatore di maggioranza , ha aperto di fatto il dibattito sul Bilancio della Regione.

Malacrinò ha sottolineato l'importanza del documento, evidenziando il confronto con i diversi portatori di interesse nel corso del percorso in Commissione. Ha riconosciuto l'apprezzamento per le misure attuate negli anni precedenti ma ha altresì rilevato criticità legate all'attuale contesto, come l'incremento dell'inflazione, dei costi energetici e delle materie prime, oltre alle sfide connesse alle infrastrutture e ai trasporti. Questi fattori hanno impatto sul bilancio regionale, dove si è notato un aumento considerevole delle risorse destinate al costo del lavoro e all'adeguamento contrattuale: circa 46 milioni di euro nel 2024, 51 nel 2025 e 58 nel 2026.

Passando ai dati, Malacrinò ha precisato che le entrate previste per il 2024, escludendo le partite di giro, ammontano a 1.541 milioni di euro, superando la stima del 2023 di 1.522 milioni. Tuttavia, le proiezioni per gli anni successivi mostrano una tendenza decrescente, influenzata dai finanziamenti statali e dalla programmazione europea, oltre a una diminuzione delle entrate extra tributarie. Riguardo alle spese, escluse le partite di giro e altri impegni, Malacrinò ha indicato cifre di 883 milioni di euro nel 2024, 1,2 miliardi nel 2025 e 1,3 miliardi nel 2026. Ha evidenziato che quasi il 40% delle risorse disponibili è destinato alla Tutela della salute e all'Istruzione.

Il relatore ha evidenziato il miglioramento nell'incidenza della spesa corrente rispetto a quella per investimenti, passando dal 78,58% al 76,97% rispetto al 2023. Malacrinò ha quindi illustrato dettagliatamente gli articoli della legge di stabilità, sottolineando l'allocazione di notevoli risorse per sostenere la comunità locale in diversi settori. Ci sono stanziamenti significativi per supportare gli enti locali, Arer, l'integrazione dei cittadini stranieri, le attività per minori con disabilità, la lotta alla violenza di genere e altri progetti nel campo dell'istruzione, ambiente, trasporti, e agricoltura.

Inoltre, Malacrinò ha presentato gli 11 emendamenti proposti dalla seconda Commissione, tra cui la proroga della "legge attrattività" per il 2026, considerando la grave carenza di personale sanitario, e le priorità nell'attribuzione dell'avanzo di amministrazione per specifiche aree come la salute, l'istruzione e le infrastrutture sportive.

