Entro gennaio 2024 si insedierà Commissione Montagna

Entro gennaio 2024 sarà insediata la "Commissione Montagna”, annuncia il deputato Franco Manes in occasione della Giornata Internazionale della Montagna. In una nota, Manes sottolinea l'importanza vitale delle aree montane per l'equilibrio del sistema nazionale, citando le parole del Presidente Mattarella durante l'incontro con la delegazione UNCEM.

Il Presidente Mattarella, evidenziando le sfide legate ai cambiamenti climatici e alle dinamiche demografiche, ha enfatizzato il ruolo cruciale della tutela ambientale nel progresso e nella sopravvivenza del Paese. Ha richiamato l'attenzione sulle alluvioni come segnale delle sfide in corso, evidenziando la necessità di trovare strumenti efficaci per affrontarle. Inoltre, ha ribadito la specificità costituzionale delle aree montane, supportata da sentenze della Corte costituzionale, che legittimano l'implementazione di misure a favore di queste zone.

Il deputato della Valle d'Aosta ha sottolineato l'immensa importanza della montagna, ma anche le sfide, in particolare lo spopolamento. Ha evidenziato la necessità di azioni concrete per contrastare questo fenomeno, citando l'iniziativa "Energia in vetta" come un passo importante, ma ha anche espresso l'impegno a perseguire politiche adatte per i territori montani. Ha sottolineato la necessità di affrontare questioni come i cambiamenti climatici e la crisi energetica, richiedendo attenzione e misure specifiche per le attività economiche e le professioni legate alla montagna.Durante il dibattito sulla fiducia al nuovo Governo, Manes ha richiesto l'attenzione per le misure puntuali destinate ai territori di montagna e ai comuni.

Ha sottolineato l'importanza di garantire l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il post "super bonus", argomenti che porta regolarmente all’attenzione del Governo, insieme alla componente delle minoranze linguistiche.Concludendo, Manes ha sottolineato l'essenzialità di valorizzare e proteggere le montagne per l'intero Paese e per le generazioni future, dichiarando che è un dovere assicurare che la montagna resti un luogo di vita, cultura e sviluppo sostenibile. Ha annunciato con soddisfazione che entro gennaio 2024 sarà istituita la commissione montagna e piccoli comuni, a cui collaborerà un gruppo interparlamentare Camera-Senato.