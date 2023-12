Malattie croniche, ne soffre il 63% degli anziani. Il 67% paga per curarsi

Curarsi costa e a volte costa molto. Soprattutto se le cure durano a lungo e se chi ne ha bisogno è pensionato. È quanto emerge dall’indagine dell’Osservatorio permanente sulla Silver economy di Cna Pensionati, condotta su un campione 3.600 associati e realizzata dal Centro Studi Tagliacarne.

Il primo dato significativo riguarda l’incidenza: il 63% dei pensionati soffre di almeno una malattia cronica, o non è autosufficiente, ma al Sud si arriva a superare l’82,9%. Il sistema sanitario pubblico risulta inadeguato nella presa in carico di questi pazienti: per fare fronte a esami e screening, solo nell’ultimo anno, il 67,9% si è rivolto a strutture di cura private, con picchi dell’81,4% nel Lazio e del 75,6% in Liguria. Ma solo il 7,4% possiede una assicurazione sanitaria integrativa.

Solo 1 pensionato su 3 non ha problemi a pagare cure private

E i costi sono alti: secondo la ricerca, quasi un pensionato su due ha speso meno di mille euro per curarsi in strutture private. Mentre il 13,9% ha pagato tra mille e tremila euro e il 5% più di tremila euro. Solo un terzo degli intervistati dichiara che la spesa non è stata un problema, perché dispone di un reddito adeguato: al contrario, il 29,2% ha dovuto mettere mano ai risparmi, il 4,5% è stato aiutato da parenti e amici e l’1,2% si è indebitato, o ha venduto beni.

La ricerca della struttura non è semplice

Soltanto il 54,8% degli intervistati sa dove sia ubicata la struttura di assistenza più vicina, ma il 27,3% non può raggiungerla a piedi e necessita di qualcuno per farsi accompagnare, con punte in Piemonte e in Sicilia (29%) e nell’hinterland delle grandi città (42,1%). Anche le case di comunità, così come altri nuovi modelli di assistenza territoriale, sono sconosciute ai più: il 62,7% degli intervistati non ne ha mai sentito parlare o non ha capito come funzionano. Una quota, quest’ultima, che sale al 74,3% in Veneto, al 72,9% in Umbria, al 71,2% nelle Marche, ed è generalmente elevata tra le donne (67,4%).

Curarsi a casa? Piacerebbe ai più

La cura a domicilio è senza dubbio tra le tipologie di assistenza potenzialmente più gettonate. Quasi la metà dei pensionati (48,9%) preferirebbe infatti essere curato a casa con un’assistenza programmata con medici e infermieri, e il 16,2% sempre a casa, ma avendo a disposizione un riferimento telefonico in caso di bisogno. Queste aspettative presuppongono, però, un sistema di assistenza territoriale adeguato, che sembra davvero ancora lontano.