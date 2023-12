L'OPINIONE DI GIANNA MENABREA: Breuil è Breuil, Cervinia è un'altra cosa

Mi chiamo Gianna Menabreaz classe 1943, le mie radici affondano tra la zolla e l’aspra pietra di Valtournenche, per questo sento doveroso dire la mia sulle polemiche che sono sorte in questi giorni.

Quando ho sentito la bella notizia che si era tornati al vero nome del Breuil, ne sono stata veramente felice perché ho rivisto le schiere di nostri antenati e dei grandi alpinisti venuti la tutta Europa applaudire. Finita la guerra tutti i paesi valdostani hanno ripreso i loro nomi originali e non c’era stata polemica, anzi ognuno è orgoglioso delle sue origini.

La nostra Vallé si differenzia dalle altre regioni per essere bilingue e sarei curiosa di sapere cosa ne pensa chi conosce un po’ la nostra storia e l’attaccamento al patois dei valligiani.

Ripenso alla mia infanzia e ricordo la fierezza dei nostri anziani di Cretaz, l’antico villaggio in cui s’insediarono i primi abitanti. Porto come esempio il vecchio Pession Jean Antoine che aveva combattuto nella I guerra mondiale, quando sentiva dire Cervinia si infuriava e imprecava “Merde! Merde! Le mie orecchie non possono sentire questo nome!”

Allora Breuil non era certo questa accozzaglia di condomini e chi ha conosciuto la meravigliosa conca, la considerava la cornice della più superba montagna d’Europa il Cervino.

Oggi tutte queste polemiche e la marcia indietro vergognose e il succo è solo questione di pecunia ed il terrore di perdere denaro, e clienti.

Colgo l’occasione per dire quello che da anni tengo chiuso nel cuore e che mi impedisce di provare ammirazione per quel che è oggi il Breuil. Ricordo che fino al 1975 tutti i telegiornali in occasione delle feste mostravano le personalità impellicciate che sfilavano sul corso.

Non mancavano i divertimenti: c’era una sala cinematografica ed una famosa discoteca dove si passava la festa di Capodanno tutto l’anno c’era vita.

L’estate scorsa già a metà settembre Breuil era deserta tutto chiuso pareva un mortorio… Non così Courmayeur e Cortina… Hanno detto che i turisti non saranno più capaci a riconoscere la nota località, eppure fin dal 1800 i grandi alpinisti d’Europa sono riusciti a trovare la piccola formichina che era il Breuil luogo lussureggiante d’estate e conca sonnacchiosa e fatata sotto il suo candido mantello su cui hanno messo le grinfie quelli che hanno rovinato la sua bellezza semplice trasformandola in quella che è oggi.

Gianna Menabreaz