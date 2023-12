ÉVANGILE DE DIMANCHE: PARLE AU COEUR DE JÉRUSALEM TOI QUI ANNONCE LA BONNE NOUVELLE

En ce second dimanche de l'avent, les textes liturgiques se rencontrent sur le thème de l'espérance, car le mal de ce monde n'a pas la dernière parole. Dans la première lecture, Dieu lui-même, comme un pasteur qui rassemble les brebis dispersées, intervient pour consoler son peuple fatigué de l'esclavage. Dans la seconde lecture, saint Pierre nous exhorte à la vigilance dans l'attente du jour du Seigneur qui viendra comme un voleur. Nous attendons les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Dans l'évangile de Marc, le peuple se fait baptiser par Jean, afin d'accueillir le Messie qui vient, Jésus Christ, le Fils de Dieu. Tout homme est invité à préparer le chemin du Seigneur dans son coeur, ici et maintenant.

1. LE MAL N'A PAS LE DERNIER MOT.

Cette première lecture du livre du second Isaïe, nous introduit dans la dimension maternelle de Dieu où ses entrailles frémissent devant la misère de son peuple. Dans son amour infini, Dieu prend la décision d'agir, de consoler son peuple en le libérant de l'oppression. Sur le plan littéraire, le texte est dans la forme poétique, car le coeur qui aime s'exprime soit par le silence, soit par le poème ou par la musique. Dans ce texte, nous y trouvons des métaphores, des symboles et des oppositions comme:

1. Le coeur de Jérusalem en opposition avec le coeur méchant de Babylone,

2. Le désert aride par rapport au jardin verdoyant,

3. La route droite qui s'oppose aux voies tortueuses,

4. La montagne et les collines qui s'élèvent contre l'abaissement,

5. La fragilité de l'herbe et de la fleur des champs par rapport à l'éternité de la parole de Dieu.

Ces oppositions nous agitent car elles sont en nous. Dans le fond de notre coeur est présente la partie désertique stérile, l'autoglorification symbolisée par la montagne contre la vertu de l'humilité. La ville de "Babylone", qui signifie "confusion" selon l'interprétation de saint Augustin (La cité de Dieu, XVI,4), représente ce qu'il y a d'impiété, de désordre en nous. Sans la grâce de Dieu, l'homme seul, malgré sa bonne volonté ne pourrait jamais se libérer de sa propre captivité. Selon l'ironie de Albert Camus, "peut-être, la noblesse de l'homme est-elle de faire face à cette déception sans cesse renouvelée".

Nos succès nous rendent foux, nos échecs nous paralysent, nos illusions sont démasquées. L'homme sans Dieu devient "une passion inutile", selon Jean Paul Sartre.



Dieu par la bouche de son prophète annonce la paix en proclamant dans la forme impérative:"Consolez, consolez mon peuple". Dieu lui-même prend l'initiative de donner la joie à son peuple, à tout homme en le libérant des verroux de sa servitude. Consoler signifie rester à côté de celui qui est seul, pour panser ses blessures, essuyer ses larmes, lui redonner la dignité, la liberté et la chance de vivre.



2. EN JÉSUS CHRIST, NOUS SOMMES CONSOLÉS.

En Jésus Christ, parole éternelle du Père, Dieu est avec nous.

Le salut de Dieu se manifeste dans l'expérience de misère où l'individu, la communauté, le peuple sont sans défense, sans avenir, et les signes de morts sont omniprésents. Cette parole d'Isaie qui est significative, annonce la venue de Jésus Christ, le Bon Pasteur qui donne la vie en abondance à ses brebis. Nous avons besoin de la consolation de Dieu dans nos vies.

Aujourd'hui, nous vivons dans le contexte historique d'acharnements de chars comme au temps de la déportation du peuple de Dieu en Babylonie. Nous assistons à des phénomènes de la nature terrifiants que Kant appelle "le sublime chaotique", qui annéantissent les constructions humaines. L'immoralité, la perversion et l'agressivité se répandent comme une le feu dans la forêt sans sapeurs pompiers, dans la société postmoderne.

C'est dans ces circonstances obscures que "Dieu déploie la force de son bras pour dispercer les superbes", selon la prière du Magnificat de la sainte Vierge Marie.

Le contexte historique de ce chant de consolation est une situation de misère exaspérée du peuple de Dieu en Exil à Babylone. Dieu suscite un roi Cyrus, qui libère ce peuple de la captivité, car notre Dieu sensible au coeur, a ses temps et ses saisons.

Cet oracle du prophète Isaie est toujours actuel. Combien de peuple sous l'oppression des systèmes dictatoriaux espèrent la délivrance comme au temps du peuple d'Israël dans la captivité en Babylonie, qui attendait impatiemment un renversement du pouvoir, pour que la justice, l'équité, le droit, la liberté reviennent? La libération que Jésus apporte n'est pas celui de la lutte des classes de Marx, mais la conversion di coeur. Il nous le dit: "si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous"(Lc13,1-9).

3. NOTRE MISSION DE CONSOLATION

Ce texte poétique de consolation d'Isaie nous concerne tous. Qui n'est pas prisonier de guerre extérieure, est rendu esclave par ses vices intérieurs. Le péché en tant que "chute libre de la vérité à la vanité", selon saint Augustin (La cité de Dieu, XVII,12), répand les ténèbres, rend obscure l'intelligence en vivant loin de Dieu. L'homme est "un soufle, ses jours sont comme une ombre qui passe"(Ps144,4). Cependant, "le secours appartient à notre Dieu qui a fait le ciel et la terre"( Ps121,2). L'accueil de la miséricorde de Dieu dans la liberté nous transforme du dedans, nous rend resplendissants de lumière pour consoler les coeurs fatigués, accablés de douleurs. Le prophète de la consolation nous invite à libérer tous ceux "qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort", car "Dieu ne nous a pas créés pour le néant"(Ps89,48).

Dieu, par la bouche du prophète Isaïe proclame:"Consolez, consolez mon peuple".

Celui qui a reçu la vocation prophétique doit "consoler", "parler", "crier" à temps et à contre temps. Il doit pénétrer le coeur de Jérusalem. Le coeur humain est grand comme Jérusalem. La parole de Dieu doit pénétrer l'intériorité, pour transformer nos montagnes d'orgueil en plaine, pour rendre nos déserts de haine, d'égoisme, de volonté de puissance en route de la rencontre, de dialogue, de réconciliation et de fraternité. C'est dans cet accueil de la parole créatrice que "tout homme verra le salut de Dieu".

Dieu dit à chacun de nous:"Monte sur une haute montagne, messager de Sion: élève et force la voix, ne crains pas, dis aux villes de Judas, dis aux villes de l'Ukraine, de la Russie, de Gaza, d'Israël, de la RDC, du Burundi; dis aux villes des Etats Unis, de la Syrie, de la Turquie, d'Italie, de la France, de la Chine....: "Voici votre Dieu. Tel un berger, il porte les agneaux sur son sein, il conduit doucement les brebis mères". Ce Dieu doux et humble de coeur est venu dans l'histoire. Il est présent dans les sacrements. Il est là au coeur de nos vie, là où deux ou trois sont réunis en son nom. Il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. C'est Jésus Christ notre Seigneur et notre Bon Berger.

4. PRIÈRE

Dieu vivant, Dieu fort, tu ne cesses d'envoyer tes messagers pour que nous nous déternions de nos idoles. Guéris nos surdités et nos cécités, pour accueillir ta parole de lumière.

Abaisse nos montagnes d'orgueil, trace droit une route de rencontre, de concorde, de fraternité dans nos coeurs tordus, arides, intransigeants et intollérants.

Toi qui ne tarde à tenir ta promesse, rends-nous témoins de ta paix et de ta consolation, pour que tout homme parvienne à la conversion.

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Par Jésus Christ notre Seigneur, amen.

Bon dimanche frères et soeurs

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera