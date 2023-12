Le vendredi 8 décembre, au MAV - Musée de l'Artisanat Traditionnel Valdôtain, s'ouvre au public "Sous le signe de la pierre", une exposition dédiée aux crèches de l'artisanat traditionnel valdôtain.

L'exposition des crèches est devenue un rendez-vous incontournable pour le musée de Fénis qui, d'année en année, a exposé des crèches artisanales extraordinaires en mettant en valeur leur origine, leurs personnages, leur symbolisme et leur valeur de collection. Cette année, l'exposition des crèches prend pour point de départ la pierre, un matériau dur, aussi difficile à travailler que durable.

Une exposition qui veut partir de l'essence de l'artisanat, c'est-à-dire du travail manuel et de l'effort de nos artisans pour donner forme à la matière. La plupart des œuvres sont sculptées dans la pierre ollaire, matière première largement travaillée en Vallée d'Aoste, extraite des carrières des vallées d'Ayas, Champorcher et Valtournenche.

Cependant, on trouve également quelques œuvres en pierre de torrent de Cogne (lieu connu pour ses beautés naturelles, l'artisanat et l'extraction minière), témoignant de l'union entre l'œuvre de la nature et celle de l'homme.

L'exposition présente les crèches traditionnelles valdôtaines réalisées par les artisans : Cesare Bottan, Rino Collé, Gino Anselmo Daguin, Renzo et Claudio Ferrari et Donato Savin. L'entrée à l'exposition est incluse dans le billet du MAV et est visitable jusqu'au 7 janvier 2024 du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00."