Al Mercato coperto di Aosta un incontro sull’educazione alimentare nelle scuole

Affrontare, in modo attivo e divertente, temi come la produzione e il consumo di frutta e verdura in un percorso capace di coniugare l’educazione alimentare e la sostenibilità ambientale con l’apprendimento della lingua francese.

E’ l’obiettivo alla base del secondo Cahier pédagogique de Thor, rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia e primaria, e intitolato “Du jardin à la table, de la table à la poubelle” ideato e curato dalla professoressa Gabriella Vernetto grazie il sostegno del Università della Valle d’Aosta, del Centre Abbé Trèves e di Coldiretti Valle d’Aosta.

La pubblicazione, che viene proposta ai bambini grazie al personaggio “mediatore” del cane Thor, e più in generale il tema dell’educazione alimentare saranno al centro di un incontro pubblico, organizzato presso il Mercato coperto di Campagna Amica di Aosta, nella mattina di sabato 16 dicembre a partire dalle ore 10.30.

Oltre all’autrice Gabriella Vernetto, accompagnata dal cane Thor, parteciperanno Marina Fey, Sovrintendente regionale agli studi, Maurizio Castelli, Direttore del Dipartimento prevenzione dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta, Roberto Grasso, Presidente della cooperativa Forrestgump Vda 2.0 e Antonella Mauri referente per le scuole del “Piano regionale per la prevenzione”. L’incontro, moderato dalla giornalista Nathalie Grange, si chiuderà con l’intervento di Alessia Gontier, Presidente di Coldiretti Valle d’Aosta.