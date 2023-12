Charvensod: Con CharvExcellent premia le sue eccellenze

Riconoscere e celebrare le personalità di Charvensod che si sono distinte in diversi settori, portando il nome del comune anche oltre i confini della Valle d’Aosta, è l’obiettivo di CharvExcellent, nuova iniziativa proposta dall’amministrazione in collaborazione con la Biblioteca comunale.

Possono partecipare persone originarie o residenti a Charvensod che si siano contraddistinte per la loro attività lavorativa post-diploma o post-laurea, per i propri meriti o pubblicazioni in ambito musicale, artistico, culturale, sociale e scientifico, o che svolgano o abbiano svolto attività in enti o istituzioni nazionali e internazionali di prestigio.

La giuria selezionata valuterà le candidature e autocandidature ricevute entro il 15 dicembre e premierà i vincitori giovedì 28 dicembre durante “La nite devan Traditèn”, uno degli appuntamenti del Natale di Charvensod durante il quale verranno anche consegnate le Maturità civiche.

“La scelta di premiare le eccellenze di Charvensod in occasione della consegna delle Maturità civiche non è casuale – spiega il sindaco Ronny Borbey. Da un lato diamo un riconoscimento a delle persone che hanno tenuto alto il nome di Charvensod e, dall’altro, li portiamo come esempio virtuoso ai neomaggiorenni, che da loro potranno prendere ispirazione”.

Per tutte le informazioni e per consultare la modulistica visitare il sito https://www.comune.charvensod.<wbr></wbr>ao.it/it-it/avvisi/2023/<wbr></wbr>sociale/premio-eccellenze-di-<wbr></wbr>charvensod-297186-1-<wbr></wbr>62229f1add8177a3a78995a3978463<wbr></wbr>53