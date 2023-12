Riunito il Comitato di sorveglianza del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027 e del Programma operativo “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)

Al Comitato, presieduto dall’Assessore Luciano Caveri, hanno partecipato i rappresentanti della Direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione europea, del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, del Ministero dell’Economia e delle Finanze del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, dell’Amministrazione regionale, del Partenariato economico e sociale e degli organismi che rappresentano la società civile.

“Ci troviamo in un luogo simbolico –evidenzia l’Assessore Luciano Caveri – l’Area Megalitica ha ricevuto i contributi del FESR ed è diventato un luogo di culto europeo con ben seimila anni di storia. Il FESR oltre alla cultura finanzia obiettivi importanti come il contrasto al cambiamento climatico e l’energia, cari a un territorio di montagna come il nostro che, per le difficoltà che incontra, necessiterebbe di un trattamento differenziato”.

Nella prima parte della riunione il Comitato è stato informato sullo stato di attuazione del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027, la cui dotazione finanziaria ammonta complessivamente 92,4 milioni euro (di cui 40% quota UE, 42% quota Stato, 18% quota di cofinanziamento regionale). In particolare, sono stati illustrati i progetti avviati nell’ambito della digitalizzazione e connettività digitale, adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione dei rischi idrogeologici, ricerca e innovazione ed energia.

Dopo le informative sulle azioni di comunicazione e sulle attività del Punto di contatto regionale, i lavori del Comitato sono proseguiti con l’illustrazione dei progressi compiuti nell’ambito del rafforzamento amministrativo.

La seconda parte della riunione si è invece concentrata sul buon avanzamento del Programma operativo “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)” che ha consentito alla Regione di ottenere, a seguito di certificazione delle spese sostenute alla Commissione europea, il rimborso della quasi totalità delle risorse UE assegnate. I lavori sono terminati con le informative sulle attività di valutazione, audit e comunicazione.

Nel corso della seduta, il Comitato di Sorveglianza è stato inoltre chiamato ad approvare, oltre a modifiche non sostanziali al proprio regolamento interno, anche alcuni aggiornamenti al Piano Unitario di Valutazione della Politica regionale di sviluppo 2021/27