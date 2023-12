Charvensod: Iniziato il Noël chez nous Traditèn e non solo

Con l’accensione dell’albero di Natale a Pont-Suaz e i canti natalizi dei bimbi delle scuole dell’infanzia, giovedì 7 dicembre è iniziato il Noël chez nous di Charvensod. Tanti eventi per respirare insieme lo spirito natalizio, fatto di tradizioni, partecipazione, solidarietà, sapori, ma soprattutto condivisione, per coinvolgere tutta la popolazione in questo momento sempre così speciale.

Il cuore del Noël chez nous sarà l’attesissimo ritorno dopo quattro anni di Traditèn, la veillà di Charvensod del 29 dicembre i cui gustosi dettagli saranno svelati più avanti.

Il 15 dicembre spazio alla creatività dei più piccoli con il laboratorio “Gnomi Nasoni” a cura di Federica Mossetti, per poi assistere, il 17 dalle 18.15 presso la Chiesa parrocchiale, al concerto di Natale di beneficenza “Tuba Noël”.

Un altro importantissimo appuntamento è “La nite devan Traditèn” il 28 dicembre dalle 17 presso la sala consiliare, una sorta di veillà della veillà, in cui verranno premiate le eccellenze di CharvExcellent e verranno consegnate le Maturità civiche ai neodiciottenni.

L’ultimo dell’anno, il 31 dicembre, si celebra la tradizionale Festa patronale di Santa Colomba: a partire dalle 10.30 si terrà la Santa Messa e verrà scoperta la targa realizzata in occasione del 715° anniversario di fondazione della Parrocchia.

L’anno nuovo porta con sé gli incontri e degustazioni di "Salumi della Valle d'Aosta tra storia e innovazione nel solco della tradizione" a cura del dottor Corrado Adamo (dal 18 al 25 gennaio) e, il 20 gennaio alle 20.30, “Une soirée à Cotillon”.