AVMS punta a crescere e a mantenere standard elevati

Assemblea generale per i maestri di sci della Valle d’Aosta, che ieri (martedì 5 dicembre) si sono ritrovati al teatro Splendor di Aosta prima di entrare nel vivo di una stagione invernale che si preannuncia positiva anche per quanto concerne l’innevamento.

Il presidente Beppe Cuc ha evidenziato il gran numero di investimenti attuali e futuri a favore del turismo invernale, sinonimo di certezze anche per la categoria. I lavori avviati in estate per la realizzazione della nuova telecabina a Pila e i progetti per gli impianti di risalita di La Thuile e Breuil-Cervinia testimoniano la direzione presa dall’Amministrazione regionale, che continua a mostrare particolare attenzione nei confronti dell’intero settore e a sostenere anche le attività dell’Associazione Valdostana Maestri Sci, intenta a garantire standard di formazione elevati, corsi di aggiornamento di alta qualità e un futuro alle nuove generazioni.

I maestri di sci oggi devono spesso affiancare un’altra professione a quella principale ed è per questo motivo che i vertici AVMS - in sinergia con gli enti preposti - hanno lavorato attivamente a due nuove opportunità: la figura degli accompagnatori di media montagna e la realizzazione di corsi per aspiranti maestri di mountain bike.

Avviati anche i lavori per la realizzazione de “La maison de la montagne” che riunirà i maestri di sci e le guide alpine della Valle d’Aosta, nel segno di una sinergia avviata negli ultimi anni con la volontà comune di portare avanti progetti legati alla montagna.

AVMS anche quest’anno sarà impegnata in prima linea in “Sci… volare a scuola” che porterà sulle piste dei comprensori valdostani più di 1.000 bambini, un modo per avvicinare neofiti allo sci alpino, al fondo e allo snowboard. E poi ancora nel progetto “Lo sci per tutte le abilità” che coinvolgerà Courmayeur, Breuil-Cervinia, Gressoney-Saint-Jean, Pila e Saint-Barthélemy; tutte attività possibili grazie alla collaborazione e al sostegno della Regione Autonoma della Valle d’Aosta.

Durante l’assemblea è stato inoltre approvato all’unanimità il bilancio di previsione per l’anno 2024, che sfiora i due milioni di euro e pareggia sulla cifra di 1.906.548 euro. A chiudere i lavori le consuete premiazioni dei maestri di sci con 30 anni di servizio e la consegna dei diplomi ai neo maestri di sci alpino. Premio speciale, per la costanza, la passione la determinazione ad Attilio Ducly, classe 1933 e in attività fino alla scorsa stagione.