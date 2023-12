TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: RITIRO TESSERA #VDATRANSPORTS DEL NUOVO SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA PER UTENTI OVER 65, INVALIDI O DISABILI

In seguito alla comunicazione pervenuta dalla Regione ieri, mercoledì 6 dicembre, l’Amministrazione comunale ha prontamente provveduto all’attivazione di un punto temporaneo di distribuzione delle rinnovate tessere smart card #vdatransports del nuovo sistema di bigliettazione elettronica.

Le persone over 65 e con invalidità o disabilità in possesso della precedente tessera, residenti nel Comune di Aosta, potranno ritirare quella nuova a partire dalle ore 8,30 di lunedì 11 dicembre (e fino a venerdì 22 dicembre), nella postazione accessibile in ordine di arrivo che osserverà l’orario 8,30-14.

Lo sportello temporaneo, idoneo ad accogliere almeno 40 utenti, garantendo di trascorrere il tempo di attesa in un ambiente confortevole e adeguatamente riparato e riscaldato, è stato individuato nella sala Hôtel des Etats del Municipio, situata a sinistra dopo l’ingresso nell’ala Ovest (Hôtel des Etats) del complesso municipale.

Tutte le informazioni relative all’attivazione delle procedure e alle nuove funzionalità del servizio di bigliettazione verranno comunicate attraverso il sito istituzionale www.vdatransports.it.