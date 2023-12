E' morto don Angelo Pellissier

Questa mattina, dopo diverse settimane di degenza in ospedale, il Signore ha chiamato a Sé don Angelo Pellissier.

Don Angelo era nato a Valtournenche il 24 giugno 1929. Era stato ordinato sacerdote il 20 giugno 1952 nella cappella del Seminario Maggiore di Aosta da Mons. Maturino Blanchet omi. Iniziò il suo ministero come Vicario parrocchiale a Sant’Orso dall’ottobre 1952 al settembre 1955, quando venne nominato Padre spirituale del Piccolo Seminario, ministero che esercitò per un anno soltanto in quanto il 6 dicembre del 1956 diventò Parroco di Perloz.

Nel 1959 cominciò la sua collaborazione con l’Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes che portò avanti fino alla fine della sua vita, avendo partecipato ancora quest’anno al Pellegrinaggio diocesano come animatore spirituale dell’Accueil.

Nel 1966 diede le dimissioni dalla Parrocchia ed entrò come novizio presso i Padri Bianchi a Gap in Francia. Nel 1967 partì in Africa come missionario in Burundi dove rimase fino al 1973. Rientrato in Italia e nel Presbiterio diocesano, il 1° settembre 1973 Mons. Lario lo nominò Parroco di Valgrisenche dove ha esercitato il suo ministero per quarant’anni, fino al 10 novembre 2013. Dal 1987 al 1989 è stato anche Parroco di Arvier.

Nel 1975 fu nominato primo Direttore del Centro Missionario Diocesano, incarico che mantenne fino al 1991al 1991. È stato per un periodo anche Delegato del Vescovo per la pastorale dei malati e degli anziani.

Il suo zelo pastorale, la sua affabilità e il suo buon umore, nonostante le tante difficoltà di salute, rendono prezioso per tanti il ricordo di don Angelo.

Il suo funerale nel giorno dell’Immacolata può essere interpretato come un regalo della Madonna di Lourdes della quale era grande devoto.

La camera ardente di don Angelo sarà aperta presso il Priorato di Saint-Pierre a partire dalle ore 19.00 di Giovedì 7 dicembre 2023.

Il Santo Rosario per don Angelo sarà recitato Giovedì 7 dicembre 2023 nella chiesa del Priorato di Saint-Pierre alle ore 20.30.

La Santa Messa esequiale sarà celebrata dal Vescovo Franco Lovignana nella Chiesa parrocchiale di Saint-Pierre Venerdì 8 dicembre 2023 alle ore 14.30.

La salma del caro don Angelo Pellissier sarà tumulata nel cimitero di Valtournenche.