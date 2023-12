Le leggi di bilancio della Regione al centro dell'adunanza del Consiglio regionale

Il Consiglio Valle è convocato in via ordinaria da lunedì 11 (con inizio alle ore 15.00) fino a giovedì 14 dicembre 2023 per trattare i disegni di legge in materia di bilancio: la legge di stabilità regionale e il bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026, sui quali la seconda Commissione "Affari generali" ha espresso parere favorevole a maggioranza nella riunione del 4 dicembre. Relatori dei provvedimenti sono il Presidente della seconda Commissione, Antonino Malacrinò (FP-PD), per la maggioranza, e il Capogruppo di Rassemblement Valdôtain, Stefano Aggravi, per la minoranza.

L'Assemblea prenderà anche atto di sette relazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti su: sistema dei controlli interni e di quelli effettuati nel 2021; controllo di gestione in corso di esercizio (intervento M6-C1-1-1-1, case della comunità e presa in carico della persona, Pnrr della Regione); controllo della legittimità e della regolarità della gestione della società Aosta Factor 2016-2021; bilancio di previsione della Regione per gli esercizi finanziari 2023-2025; gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi europei nel 2022; esiti sul controllo del rendiconto di esercizio 2021 e del bilancio consolidato degli esercizi 2020 e 2021 del Comune di Aosta.

All'ordine del giorno figura poi la seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per il 2023, di cui è relatore il Consigliere Roberto Rosaire (UV) e su cui le cinque Commissioni consiliari hanno espresso parere favorevole a maggioranza per gli articoli di loro competenza.

In merito all'attività ispettiva, sono state depositate sei interrogazioni, di cui tre del gruppo Forza Italia: copertura del posto di dirigente della Struttura organizzativa Controllo delle società e degli enti partecipati; esito dello studio sullo spostamento in galleria del tratto autostradale Pont-Saint-Martin/Verrès; messa in sicurezza di due svincoli stradali nel comune di Saint-Vincent.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste con una interrogazione chiede notizie in merito all'incidente avvenuto sulla tratta ferroviaria Aosta/Ivrea all'altezza di Saint-Christophe.

Due le interrogazioni di Rassemblement Valdôtain: la prima sulle operazioni di posa di pali elettrici della società Deval in località Verrand di Pré-Saint-Didier e la seconda sulla disponibilità di posti letto commisurati al fabbisogno presso l'ospedale Parini.

L'unica interpellanza è stata presentata del gruppo Forza Italia per la riproposizione alla Commissione regionale di Edilizia residenziale pubblica di un caso relativo a un nucleo famigliare assegnatario.

Infine, vi è una mozione del gruppo Forza Italia volta ad impegnare il Governo a interloquire con il gruppo Cva per verificare la disponibilità a mantenere l'offerta relativa allo sconto del 40%.