Sciopero Nazionale 22-12-2023 settori: Distribuzione Commerciale, Ristorazione, Turismo

Le principali organizzazioni sindacali, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS UIL, hanno indetto una giornata nazionale di sciopero per il prossimo 22 dicembre dopo la rottura delle trattative per il rinnovo dei contratti nazionali.

La mobilitazione unitaria è giustificata dalla necessità di ottenere i rinnovi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) in settori che hanno 15 contratti scaduti da anni, coinvolgendo circa 7 milioni di lavoratori e lavoratrici.

Lo sciopero, che si estenderà per l'intera giornata o turno di lavoro del 22 dicembre, sarà accompagnato da tre grandi manifestazioni interregionali a Milano, Roma e Napoli, oltre a eventi specifici per le isole Sicilia e Sardegna.

La Valle d’Aosta si unirà alla manifestazione a Milano, con un programma che prevede il raduno in Piazza Castello alle 9:30, seguito da un corteo per le strade della città a partire dalle 10:30. La manifestazione culminerà all’Arco della Pace, dove alle 11:30 è previsto il discorso conclusivo del Segretario Generale Nazionale.

In vista dello sciopero, è essenziale intensificare e concentrare le attività per garantire il massimo coinvolgimento nei nostri settori. Assemblee, iniziative territoriali unite e una diffusa campagna informativa nei luoghi di lavoro sono strategie prioritarie per raggiungere elevati livelli di adesione e partecipazione.

Si sta valutando la possibilità di distribuire ulteriori volantini o comunicati a livello nazionale e ulteriori dettagli organizzativi saranno forniti a tempo debito.

Le Segreterie sindacali di Filcams, Fisascat, Uiltucs della Valle d’Aosta sono disponibili per ogni necessità e parteciperanno attivamente alle iniziative ritenute opportune sul territorio.

Il 22 dicembre rappresenterà una giornata cruciale per il proseguimento positivo della vertenza e per conseguire l'obiettivo fondamentale dei rinnovi contrattuali a livello nazionale.