Al via la campagna della Consulta regionale per le pari opportunità"

Consulta, riprendendo l'hashtag #NoExcuse, lanciato dalle Nazioni Unite per la sua campagna contro la violenza sulle donne, presenterà attraverso una serie di infografiche, i dati della violenza in Valle d'Aosta e in Italia, i servizi attivi sul territorio, le conversazioni spesso sottovalutate.

La Consulta ha posto il monitoraggio e il contrasto della violenza di genere tra le priorità di lavoro del proprio mandato. Tra gli obiettivi, vi è quello di tenere alta l'attenzione sul fenomeno, presentando numeri e diffusione, perché è necessario partire dalla consapevolezza che la violenza esiste, che non è da sottovalutare né da banalizzare.

Altro elemento della campagna sarà quello di promuovere la conoscenza dei servizi a supporto delle donne sul territorio: attraverso un'informazione sempre più capillare, le donne vittime di violenza saranno sempre più in grado di richiedere aiuto.

La campagna della Consulta pari opportunità si rivolgerà poi in modo particolare ai giovani. Secondo i dati del Centro Antiviolenza, sono infatti a rischio le minorenni e già alcune si sono rivolte al Centro negli ultimi due anni. È necessario dunque porre un'attenzione particolare: saranno riprodotte conversazioni attraverso i social, spesso sottovalutate, ma che indicano situazioni di controllo e prevaricazione, di gelosia e possesso. Verranno messi in luce dialoghi su whatsapp spesso disfunzionali che prima di tutto devono essere riconosciuti e impediti.

I link ai canali social della Consulta regionale per le pari opportunità:

https://www.facebook.com/consultapariopportunitavda/

https://www.instagram.com/consultapariopportunitavda/