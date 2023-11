Escursionista perde il sentiro e chiama il soccorso alpino

Un escursionista ha dato l'allarme a causa della difficoltà nella fase di rientro: riferiva di aver perso il sentiero e di non avere la luce frontale o altro sistema illuminazione. In contatto costante con la Centrale Unica del Soccorso, è stato localizzato in una zona impervia a quota 1500 mt. nel comune di Saint-Christophe.

Due squadre sono partite via terra - Vvf e Soccorso Alpino Valdostano - ed hanno raggiunto l'uomo. Accompagnato in discesa, è in buone condizioni fisiche e non necessiterà di intervento sanitario.