LA VIGNETTA DELLA SETTIMANA: SPERIAMO SIA L'ULTIMO TRENO . . . e che non lo prendano più

Io non so se la musica trap contenga anche messaggi maschilisti, non l’ascolto e non saprei neppure dirne un solo autore, ma se da più parti lo si afferma con sicurezza deve esserci qualcosa di vero.

Ma quando Pino Donaggio nel 1965 cantava “tu sei mia, tu sei mia, mai niente potrà separarci” non ricordo nessuno che obbiettasse che il messaggio era, per così dire, di tipo proprietario. Sei mia e con il cavolo che farai quello che vuoi tu…

Avevo 17 anni, giocavo a voler cambiare il mondo, e non mi accorsi, insieme ai mei amici maschi, che Donaggio era un trap di quell’epoca che mi ammanniva in modo indiretto una cultura malata.

La cura sarà lunga ma se adesso si écominciato a capire che é con la cultura che si può guarire, torno a sperare di cambiare il mondo.

