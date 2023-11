Giornata contro la violenza sulle donne durante la seduta del Consiglio Val

Il Presidente dell'Assemblea, Alberto Bertin, ha sottolineato l'importanza degli eventi organizzati da istituzioni e associazioni durante questa settimana, riuniti sotto il titolo "Quando ami un fiore, non lo strappi, lo curi ogni giorno". Ha riferito il caso tragico di Giulia Cecchettin, recentemente vittima di violenza, diventata simbolo di tale tragica realtà. Bertin ha espresso la vicinanza dell'Assemblea alla famiglia di Giulia, sottolineando l'importanza di rompere il silenzio e di agire contro l'apatia, spiegando che la discussione aperta su questi temi è cruciale nel contrastare la violenza.

Chiara Minelli, Consigliera di Progetto Civico Progressista (PCP), ha evidenziato l'urgente necessità di revisionare la normativa in risposta agli eccessivi casi di femminicidio, un problema che richiede un intervento immediato da parte del Consiglio regionale.

Andrea Padovani, Consigliere del Fronte Progressista (FP-PD), ha enfatizzato l'importanza di affrontare il tema della violenza di genere quotidianamente attraverso l'educazione familiare e l'introduzione dell'educazione sessuale nelle scuole. Ha sottolineato il ruolo della politica nel formare uomini consapevoli dei diritti delle donne, sostenendo il Piano contro la violenza di genere adottato dal Consiglio.

D'altra parte, Andrea Manfrin ha respinto l'idea di colpevolizzare l'intero genere maschile per episodi di violenza, sottolineando la complessità del problema e la necessità di affrontarlo attraverso l'educazione familiare.

Luca Distort della Lega VdA ha attribuito la radice della violenza maschile a un'educazione scorretta e ha proposto un ritorno al ruolo autentico del maschio alfa come modello virtuoso, sottolineando l'importanza del sostegno familiare nell'educazione dei figli.

Corrado Jordan, Vicecapogruppo di Alleanza Verde (AV-VdAU), ha enfatizzato l'importanza di azioni concrete per contrastare la crescita della violenza di genere, evidenziando l'urgenza di una cultura basata sul rispetto e sull'uguaglianza.

Infine, il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha sottolineato la necessità di una risposta coordinata della società civile di fronte a episodi così gravi, proponendo iniziative concrete come il progetto "bullizzometro" per le scuole, mirato a promuovere valori di rispetto e sostegno verso i più deboli.

La seduta del Consiglio Valle è stata sospesa per permettere ai partecipanti di unirsi al presidio organizzato in piazza Arco d'Augusto, dimostrando un impegno congiunto nella lotta contro la crescente drammaticità della situazione relativa alla violenza sulle donne.

Sulla questione è intervenuto anche Adu-Si con una nota per definier le dichiarazioni della Lega "sessiste inaccettabili". Speiga la nota: "Non che nutrissimo grandi speranze, ma il dibattito in consiglio regionale sui femminicidi ha toccato nuove vette.Dopo aver invocato il ritorno del maschio alfa e del patriarcato come modello, alcuni consiglieri dovrebbero restare nelle loro caverne, o al limite nell’aula consiliare, anziché partecipare a manifestazioni o presidi per Giulia Cecchettin. Non è una veglia funebre, è “distruggere tutto”. Soprattutto il patriarcato e la mascolinità tossica che oggi abbiamo sentito in Consiglio".