Incontro chiave dell'assessore Marzi con il ministro Schillaci sulla sanità valdostana

Durante l'incontro, Marzi ha presentato al Ministro le specificità territoriali della sanità regionale, evidenziando le azioni intraprese per potenziare il servizio sanitario locale. Ha anche illustrato l'importanza di contestualizzare gli indicatori standardizzati relativi alle prestazioni sanitarie, al fine di rispecchiarne la realtà valdostana.

Inoltre, sono state discusse iniziative per valorizzare il personale, incluso il riconoscimento delle figure professionali come gli Operatori Tecnici Specializzati (OTS) e le collaborazioni con le università per arricchire il personale specialistico, nonostante la distanza geografica dagli atenei.

L'Assessore ha evidenziato che la recente approvazione del nuovo atto aziendale mira a rafforzare la presa in carico dei cittadini valdostani, con una maggiore attenzione alla prevenzione, l'implementazione di strutture specializzate e l'uso crescente delle tecnologie digitali e della telemedicina.

Particolare enfasi è stata posta sul tema delle liste d'attesa, con la costituzione di un Gruppo di Progetto dedicato a garantire tempi di accesso alle prestazioni sanitarie più certi e adeguati per tutti i cittadini.

Marzi ha concluso ribadendo l'importanza di affrontare la carenza di personale medico e infermieristico e le liste d'attesa nazionali, enfatizzando la necessità di continuare a ampliare le collaborazioni esistenti per migliorare il sistema sanitario.