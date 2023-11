Di Angela Ambrogetti

"Per favore, prima la gente, poi l’orario, non diventate “impiegati” del sacro, che è il pericolo di questa cultura, rivedete la vostra dedizione alla gente, la vostra apertura del cuore". Papa Francesco lo ripete ancora una volta ad un gruppo di sacerdoti dell'Associazione Sacerdoti Ispanici negli Stati Uniti, dove è in preparazione un Congresso Eucaristico nazionale che avrà come patroni il beato Carlo Acutis e san Manuel Gonzáles.

I temi sono quelli più amati dal Papa: dalla Chiesa con le porte aperte che non deve essere "raffinata" e chiusa al popolo al tempo necessario da "spendere" con le Sacre Scritture, e poi dome trovare "il Signore nel silenzio dell’adorazione".

Il Papa ripropone gli insegnamenti del beato Carlo Acutis e di san Manuel Gonzáles, e indica il modello "delle donne presso la croce di Gesù".

Parla di immigrazione e interculturalità Papa Francesco perché "Gesù non smette di soffrire nei fratelli e e nelle sorelle". E allora la domanda è: "Possiamo fare qualcosa per alleviare il Cristo sofferente di oggi? Fatelo, avanti al più presto” ma fatelo consapevoli che “la Passione sarà la compagna del Gesù dei vostri tabernacoli” in ogni fratello e sorella che soffre, e ciò che Dio vi chiede è di non lasciarli soli. Disponibilità per chi bussa alla porta e niente schemi e pastorale preconfezionati e dice: "non riponete la vostra fiducia solo nelle grandi idee, né in proposte pastorali ben delineate, mi fanno paura quando vengono con tutti quei programmi pastorali perché li realizzino altri e non io, no. Non cercate colpevoli. “Non ha funzionato perché è colpa sua, io non ho fatto nulla”. Cercate voi stessi nell’umiltà pastorale. Abbandonatevi al Signore che vi ha chiamati a donarvi, e vi chiede solo solamente fedeltà e costanza".

E infine una indicazione su come fare l'annuncio: non "sporcarlo" per scalare ai vertici delle gerarchie … e con una immagine il Papa dice: "Non abbiate le unghie sporche, ma le unghie pulite, perché le unghie si sporcano quando il prete inizia a scalare. (…) Recuperate sempre la chiamata di Gesù a servire, a disposizione degli altri. Non abbiate le unghie sporche per scalare, no. Perché poi quando uno arriva in alto, quello che si vede è abbastanza indecente, non lo voglio dire!".