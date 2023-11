L’azienda Chateau vieux di Pont Saint Martin vince il premio Idea - Gi Lab VdA 2023

La premiazione è avvenuta nel corso della conferenza e tavola rotonda dal titolo “La sostenibilità dell’idea imprenditoriale”, incontro che si è tenuto il 15 novembre 2023, alle ore 15, presso la sede dell’azienda Les Crêtes di Aymavilles. Le altre aziende che hanno partecipato al concorso sono state: Matters srl, Marazzato soluzioni ambientali srl, Chenevier spa, Brsi srl, D&D srl, Gourmandies snc e Atelier des Ideés sas. La Giuria del premio era composta da un membro per ogni associazione di categoria (Coldiretti, Confcommercio, Confindustria, Adava, Consulta Giovani BCCV).

L'evento, condotto dal giornalista Andrea Sicco, direttore responsabile di "ImprontaZero – Il periodico della sostenibilità", è stato caratterizzato da interventi approfonditi e riflessioni su una vasta gamma di argomenti legati ai principi ESG. Questo è stato reso possibile grazie ai contributi di esperti come Luigi Bottos, responsabile ESG Certification presso RINA, un'azienda multinazionale che opera attualmente in diversi settori, tra cui energia e mobilità, navigazione, certificazione, immobiliare, infrastrutture e industriale. Daniele Barbone, Direttore Generale e fondatore di BPSEC srl, un gruppo di società specializzate in servizi avanzati per l'ambiente, la sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, ha anche offerto preziose prospettive. Inoltre, hanno contribuito alla discussione il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Renzo Testolin, e il Direttore generale di BCCV, Fabio Bolzoni.

Il Presidente della Renzo Testolin intervenuto alla premiazione

Durante la tavola rotonda, giovani rappresentanti del tessuto imprenditoriale locale, appartenenti alle associazioni di categoria che hanno organizzato l'evento, hanno condiviso le loro esperienze aziendali e le innovazioni introdotte. Tra di essi si sono distinti Edoardo Zanuttini, co-fondatore di Altura, Riccardo Cammarata dell'Agriturismo Plan de la Tour di Cogne, Hervé Grosjean di Grosjean Vins e Alain Lanier di Les Refuges. Stefania Papa, imprenditrice di Vallée d’Aoste Ecologie Srl, ha illustrato l'esperienza della transizione generazionale e ecologica all'interno della sua realtà imprenditoriale.

Il "GI-Lab Premio Idea" è un concorso promosso dai Gruppi Giovani Imprenditori di Confindustria Valle d'Aosta, Confcommercio VdA, Coldiretti e ADAVA, con il supporto e la collaborazione di BCC Valdostana e della Consulta Giovani BCCV. Il concorso mira a valorizzare e premiare i progetti innovativi di aziende valdostane che si distinguono nello sviluppo della cultura d'impresa attraverso la creatività, l'originalità e l'adozione di tecnologie innovative per la crescita aziendale.

Nell'edizione di quest'anno, il concorso si è rivolto agli imprenditori e alle imprenditrici della Valle d'Aosta, singolarmente o associati, iscritti a un'associazione di categoria organizzatrice, che avessero sviluppato, nel corso della loro attività imprenditoriale, idee innovative nell'ambito della sostenibilità ambientale e della green economy.