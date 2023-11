Giornata internazionale contro la violenza di genere, formazione e iniziative dell'USL VDA

In occasione della Giornata internazionale dell’eliminazione della violenza contro le donne, sabato 25 novembre, gli operatori del Pronto Soccorso apporranno sulla divisa un adesivo (un girotondo di tutte le figure coinvolte nell’accoglienza delle persone vittime di violenza), per ribadire il loro impegno contro la violenza sulle donne e la loro presenza a fianco delle stesse, a dimostrazione delle capacità di accoglienza di tutto il personale.

Inoltre le referenti della violenza di genere dell’Azienda USL Valle d’Aosta, Antonia Billeci, dirigente medico della Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia d'accettazione e Urgenza e Emergenza territoriale, e l’infermiera di PS e 118 Katia Vallet, Referenti regionali e aziendali per la violenza di genere, distribuiranno materiale informativo sulle attività di accoglienza in Pronto soccorso, ma anche sulla rete antiviolenza presente sul territorio.

Il fenomeno della Violenza di genere registrato al Pronto soccorso dell’Ospedale “Parini” di Aosta è in crescita, allineandosi ai numeri registrati a livello nazionale.

Nel 2022 sono stati registrati 151 casi di violenza contro le donne, la maggior parte dei quali coinvolgevano donne di nazionalità italiana, di età media di 38 anni, in oltre la metà dei casi in ambiente domestico.

Nel 2023, i dati aggiornati al 31 agosto confermano un ulteriori incremento dei casi (250 circa, di cui 200 italiane, 17 extra europee e 10 europee; 82 casi avvenuti in ambiente domestico, 80 in strada e i restanti in ambiente lavorativo o esercizi pubblici). “E’ importante precisare che si tratta di un incremento in parte reale, ma in parte sicuramente dovuto da un lato ad un aumentato numero di donne che trovano il coraggio di denunciare, forti di una maggiore fiducia nelle istituzioni e nel personale di soccorso, e dall’altro, appunto, dalle competenze del personale che è stato preparato adeguatamente nel corso di formazione specifico, organizzato dall’Azienda USL” spiega Antonia Billeci, dirigente medico della Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia d'accettazione e Urgenza e Emergenza territoriale e responsabile scientifica del corso, e l’infermiera di PS e 118 Katia Vallet, le Referenti regionali e aziendali per la violenza di genere.

A maggio e ottobre si sono svolte la prima e la seconda edizione del corso, strutturato in tre giornate, “Violenza di genere e maltrattamento domestico (compresi minori) con illustrazione del nuovo Protocollo aziendale”, che ha coinvolto gli operatori sanitari dei Pronto Soccorso Generale, Ostetrico-ginecologicio e Pediatrico insieme ad operatori sanitari e soccorritori del 118, psicologi del Nucleo Psicologico d’Emergenza, assistenti sociali ospedalieri e regionali, Forze dell’ordine.

L’iniziativa, prevista dalle linee guida nazionali sul tema, ha lo scopo di preparare all’accoglienza, presa in carico, rilevazione del rischio di revittimizzazione e di prevenzione.

Alla docenza hanno contribuito, oltre agli specialisti autori del protocollo (infettivologa, ginecologo, psicologo), il medico legale dott.ssa Curti, il Dirigente della SSD Affari Generali e Legali, dott.ssa Malandrone, la referente del “Forum permanente contro le molestie e la violenza di Genere”, la referente della Casa Rifugio, la presidente del Centro Anti Violenza, Anna Ventriglia, Anna Castiglion, dell’Ufficio Innovazione e Ricerca sulle campagne antiviolenza, il Dottor Manlio D’Ambrosi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso Tribunale Ordinario di Aosta.

Le referenti aziendali e regionali per la Violenza di genere sono impegnate, oltre che nel lavoro “sul campo”, in quanto operatori medico e infermiera del PS e della Medicina d’Urgenza, anche in campagne di sensibilizzazione sul fenomeno.

Nei mesi di novembre e dicembre in occasione della settimana legata alla lotta alla violenza di genere, sono previste anche le seguenti iniziative:

-LUNEDÌ 20 NOVEMBRE 2023 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 17:00 partecipazione all'evento "I Diritti della Persona - Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne" - iniziative laboratoriali - scuole secondarie - Attività di riflessione e sensibilizzazione aperte al pubblico -Aosta - Cittadella dei giovani

a cura dei :

- Firmatari del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare promosso e curato dalla Procura della Repubblica di Aosta - Dipartimento d’indagine per la persona e la comunità familiare.

- Referenti del Tavolo tecnico permanente Corresponsabilità educativa e Legalità coordinato dall’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali Enti e Associazioni.

- SABATO 25 NOVEMBRE 2023 ALLE ORE 15:00 partecipazione al FLASHMOB "CARO PATRIARCATO SIAMO FUORI CONTROLLO"

Piazza Chanoux – Aosta

Evento organizzato dal Centro Donne contro la Violenza di Aosta con il patrocinio della AUSL V.d.A e la collaborazione della palestra Soul Energy.

Un flashmob nella piazza principale della città per tramettere un messaggio forte e chiaro sulla necessità di condividere tutti/e/* una nuova cultura e un nuovo linguaggio per superare la logica del patriarcato che tutt’ora interessa l’odierna società.

Le attività artistiche sono state curate dall’Associazione sportiva “Soul Energy” per la parte coreografica e dall’artista Stefania Spanò (in arte “Anarkikka”) per lo slogan e l’immagine.

Centro donne contro la violenza, Pronto soccorso dell’Azienda U.S.L della Valle d’Aosta, Associazione sportiva “Soul Energy”

Informazioni: www.centrocontolaviolenza-ao.it

- MARTEDÌ 5 - 12 - 19 DICEMBRE 2023, a completamento della settimana dedicata alla lotta alla violenza di genere e della formazione ECM intrapresa a maggio 2023 avrà luogo la terza edizione del corso di formazione “Violenza di genere e maltrattamento domestico (compresi minori) con illustrazione del nuovo protocollo aziendale doc az66”.