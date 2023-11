A Gressan proiezione del documentario "Tutto è qui" di Silvia Luciani

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25/11/2023) l'Associazione culturale "framedivision", con il patrocinio del Comune di Gressan, proietterà il documentario "Tutto è qui" di Silvia Luciani, per parlare di "donne che non si arrendono, donne che lottano e le cui esistenze si incrociano e contaminano, donne resilienti che si chiedono se valga la pena restare oppure prendere la strada più semplice, quella di andare via come hanno fatto tutti gli altri."

“Il film documentario è una riflessione sulla bellezza mai perduta del territorio dei Monti Azzurri e dei Sibillini, – dichiara la regista Silvia Luciani – attraversati dalle storie dell’educatrice Federica Di Luca, con i bambini dell’asilo nella yurta, e di Maria Rossi che vive nel container vicino alla sua casa crollata. Tutto è qui ci apre a uno sguardo nuovo, racconta il futuro e quell’identità che nessun terremoto può cancellare. È la storia di due donne che hanno deciso di rimanere nei paesi montani colpiti duramente dal sisma del centro Italia del 2016, resistendo in ambienti diventati semi-deserti, dove il tempo sembra essersi fermato. Il mattone rotto, il container, la roulotte, la crepa, il borgo lesionato, la yurta sono il “qui e ora”. I bambini dell’asilo vanno all’essenza delle cose e con quelle cose rimettono tutto a loro posto, senza sovrastrutture che appartengono agli adulti. Con la fantasia ricostruiscono nuovi spazi, nuove storie, ridanno vita al piccolissimo borgo di Vallato, immaginano la loro nuova scuola”.



Il film si avvale di preziose collaborazioni, tra cui la musica composta da Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli; Tutto è qui negli ultimi mesi ha compiuto un percorso festivaliero nazionale e internazionale: l’Istanbul International Spring Film Festival, dove ha vinto una menzione, l’International Women Filmmakers Festival, sempre in Turchia, il Film Festival della Lessinia, il San Benedetto Film Fest, dove ha vinto il Premio Cineinchiesta, e il Caorle Film Festival.