"Évènements mégalithiques", gli appuntamenti di novembre all'Area megalitica di Aosta

Il primo fine settimana di apertura dell’Area megalitica di Aosta ha visto la presenza di oltre 1500 visitatori.

Nel ricordare che per tutta la settimana in corso, fino a domenica 19 novembre, saranno organizzate visite accompagnate gratuite, tutti i giorni dalle 10 alle 18, rende noto che è stato ideato un variegato calendario di appuntamenti dedicati al grande pubblico. Per le visite si consiglia la prenotazione al link:

https://ticket.midaticket.it/sitiecastellivalledaosta/Event/8/Dates.

La rassegna Évènements mégalithiques, curata dalla Struttura Patrimonio archeologico e restauro beni monumentali, prenderà avvio sabato 18 novembre, alle ore 16.30, con la firma del Protocollo d’intesa tra l’Area megalitica di Aosta e il Museo della statuaria preistorica di Laconi (Sardegna), alla presenza delle autorità valdostane e sarde. L’accordo finalizzato a realizzare progetti comuni di ricerca scientifica e di valorizzazione delle rappresentazioni scultoree di epoca Neolitica, Eneolitica e dell’età del Bronzo.Dalle ore 17 alle 19, Giorgio Murru, direttore del Menhir Museum di Laconi, approfondirà con una lectio magistralis il tema degli Spiriti e degli Dei nella Sardegna preistorica, ponendo l’accendo sulla spiritualità intrinseca delle stele antropomorfe.

Domenica 19 novembre alle ore 10.30, presso la sala civica dell’Area megalitica Giorgio Murru e Nicola Castangia presenteranno il documentario L’Archeologia raccontata con il sorriso, dedicato alla figura di Franco Mezzena, archeologo e scopritore del sito di Saint-Martin-de-Corléans.Entrambi gli appuntamenti, a ingresso gratuito, saranno allietati dal Coro Polifonico Laconese, diretto da Lorenzo Zonca, un ensemble maschile che propone brani sacri e tradizionali, anche in lingua sarda.

Mercoledì 22 novembre dalle 15 alle 17, i più piccoli potranno conoscere gli animali che hanno abitato l’Area megalitica ricercando le loro tracce tra gli ambienti del museo, per poi partecipare al laboratorio manuale dal titoto All’Archeozoo. Attività a pagamento per bambini 6-12 anni, max. 10 partecipanti.

Le Stele antropomorfe saranno le protagoniste, venerdì 24 novembre alle ore 16.30, della visita specialistica condotta dal referente scientifico dell’Area megalitica, Gianfranco Zidda, che accompagnerà i visitatori alla scoperta di questi simboli litici. Attività a pagamento.

Durante il fine settimana, 25 e 26 novembre, dalle 16.30 alle 18, due conferenze di approfondimento presenteranno i risultati dello studio archeometrico effettuato su alcuni reperti dell’età del Rame e del Bronzo rinvenuti nei siti archeologici di Saint-Martin-de-Corléans e di Cachoz a Rhêmes-Saint-Georges e racconteranno l’intervento di restauro delle Stele antropomorfe.

Spazio anche all’innovazione con la presentazione, martedì 28 novembre dalle 17 alle 19, a cura dei referenti scientifici regionali, dell’app di gamification, mapping, realtà aumentata (AR) e virtuale (VR) Aosta digitale, seguita da un confronto sul ruolo delle nuove tecnologie nella valorizzazione dei beni culturali, in particolare dell’Area megalitica e della città di Aosta.

Mercoledì 29 novembre, dalle 15 alle 17, sarà proposto un ulteriore laboratorio, Dalla pietra al tessuto, dove partendo dall’osservazione delle tracce di tessuto raffigurate sulle stele antropomorfe i bambini proveranno a colorare e tessere fibre vegetali. Attività a pagamento per bambini 6-12 anni, max 10 partecipanti.

Infine, giovedì 30 novembre alle 16.30, la referente scientifica della sezione romana dell’Area megalitica, Alessandra Armirotti, condurrà i visitatori alla scoperta dei rituali funerari tra protostoria e età romana. Attività a pagamento.