Les autonomistes ont nommé la Commission électorale pour les élections européennes

Le Comité Fédéral de l’Union Valdôtaine, au cours de la séance du 13 novembre, ainsi que l’Exécutif d’Alliance Valdôtaine et du MOUV'-Vda Unie, réuni - le jour même - conjointement à Aoste, ont nommé les dix membres de la Commission Spéciale qui sera chargée de promouvoir la bonne exécution de l'action de recomposition de l’aire autonomiste.

Pour donner impulsion à cet important projet et permettre des actions concrètes sur le territoire, ce sera la tâche de la Commission Spéciale de gérer la campagne électorale conjointe pour les élections européennes de 2024. Cette Commission aura large pouvoir et travaillera en autonomie, elle aura pour but d’élaborer des règlementaires visant à favoriser l’intégration.

La Commission sera ainsi chargée de l’organisation du Congrès prévu au printemps.

Le Président-Rapporteur sera élu en son sein, à la majorité des membres, dans les brefs délais. Il décidera du calendrier des travaux de la Commission.

La Commission Spéciale est ainsi composée: Diego Bovard, Osvaldo Chabod, Daniele De Giorgis, Diego Empereur et Sylvie Hugonin - nommés par le Comité Fédéral de l’Union Valdôtaine - Alessandro Giovenzi, Patrizia Morelli, Sandro Nogara, Flavio Peinetti et Eloïse Villaz - désignés par l’Exécutif d’Alliance Valdôtaine et du MOUV'-Vda Unie.