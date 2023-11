LA VIGNETTA DELLA SETTIMANA:

Troppo facile la battuta? Certamente ma mica sono io che ho fatto promesse iperboliche a cui hanno creduto un sacco di boccaloni. Quindi mi arrogo il diritto di prenderli tutti in giro, bonariamente perché a Natale si è notoriamente più buoni. A proposito, nella striscia di Gaza e a Israele non festeggiano in Natale ma non é per quello che si massacrano i civili.

Un breve viaggio in Etiopia per verificare lo stato dei progetti che da anni International Help Onlus sostiene finanziariamente ti toglie ogni remora nell’insistere a rompere le scatole ad amici, parenti e sconosciuti per spillare loro quanto più possibile da destinare ai progetti.

Quindi mie care vittime ricordatevi che a Natale dovete acquistare il mio libro così regalerete dei sorrisi intelligenti e tutto, dico tutto, il ricavato della vendita andrà ai progetti grazie all’Editore Il Pennino, dell’amico Dino Aloi, che ci aiuta così.

Fate un bonifico di 40 euro intestato a International Help Onlus:

IBAN: IT80 H030 6909 6061 0000 0116 096

poi mandatemi il vostro indirizzo e io, o per posta o a piedi, vi faccio avere il libro (anche più di uno se insistete): Scrivete a claudio.mellana@gmail.com

Caro? Complicato? Se foste stati con me in Etiopia direste che è regalato….

Grazie.