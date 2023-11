Successo dell’enogastronomia valdostana a Parigi per la “Settimana della cucina italiana del mondo”

L’appuntamento, dal titolo “Il benessere con gusto: la Valle d’Aosta” è stato un grande successo, nonché un’occasione interessante di promuovere le eccellenze della regione.

La presenza a Parigi dell’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Marco Carrel evidenzia il fatto che la promozione dei prodotti valdostani e la valorizzazione delle loro caratteristiche qualitative siano uno degli obiettivi che si vuole perseguire per continuare a valorizzare le peculiarità delle produzioni regionali. Oltre all’Assessore, erano presenti anche alcuni ambasciatori delle eccellenze valdostane, produttori e tecnici del settore ed esperti di enogastronomia. A rappresentare il settore vitivinicolo valdostano, c’era il presidente del Consorzio Vini della Valle d’Aosta Vincent Grosjean, che ha illustrato le caratteristiche della viticoltura eroica e le peculiarità delle DOP valdostane. Hanno inoltre preso la parola Enrico Meta della società De Bosses per il Jambon de Bosses DOP e la guida turistica Elisabetta Converso che hanno illustrato, accompagnati da suggestive immagini, le bellezze della regione, le peculiarità delle quattro DOP e la varietà di tutto il paniere dell’enogastronomia della Valle d’Aosta. Fra i relatori anche il docente universitario, consulente creativo e culturale, Davide Rampello, grande esperto di enogastronomia e appassionato di prodotti di nicchia della Valle d’Aosta. Il momento di narrazione è stato seguito da un buffet, preparato dallo chef Agostino Buillas.

L’Assessore Marco Carrel racconta : “De nombreux italiens vivant à Paris ont eu l'occasion de goûter quelques-uns des fleurons de la gastronomie valdôtaine, tout d’abord la Fontina DOP d’alpage mais aussi le Lard d'Arnad DOP, en passant évidemment par les vins. Dans la salle il y avait également un groupe d'étudiants valdôtains, fiers et heureux de représenter leur région. Les invités étaient tous très enthousiastes et séduits par les récits de nos experts ; ils avaient visiblement envie d’en apprendre davantage sur notre territoire et notre réalité, aussi bien du point de vue touristique que du point de vue gastronomique et œnologique.

L’Assessore aggiunge : « Nous sommes de plus en plus convaincus que parcourir les routes et les sentiers à la recherche de saveurs et de parfums authentiques, remplis d'histoires passionnantes et singulière,s représente l'objectif même du voyage. Notre tâche est précisément celle d’intriguer nos hôtes et de leur proposer un séjour qui soit à la fois émotionnel et sensoriel, afin de vivre une expérience unique et inoubliable dans notre région.

Carrel vuole concludere con i ringraziamenti : « Mes sincères remerciements vont à Riccardo Garosci, vice-président de la Maison de l'Italie et Ami de la Vallée d'Aoste, qui a une nouvelle fois démontré son amour pour notre région. Je remercie également Maria Chiara Prodi, Directrice de la Maison de l'Italie pour sa collaboration avec nos bureaux et la Consule Générale Irène Castagnoli, hôtesse disponible et agréable. Je remercie également la précieuse participation de toute la délégation valdôtaine qui a parfaitement su décrire la Vallée d'Aoste à travers ses produits.”