GIU LE MANI DAI BAMBINI! Cosa sta succedendo nella scuola?

TEORIA GENDER: Un approccio scientifico al di sopra delle ideologie. A tutela di bambine e bambini, di ragazze e ragazzi. Relatrice della serata sarà la dott.ssa Annarita Iannetti , medico chirurgo esperta in salutogenesi ed Educazione della Salute- Master in Medicina Biointegrata - Master PNEI e della Cura Integrata- Master in Ottimizzazione Neuropsicofisica e CRM terapia.

In risposta ai provvedimenti dirigenziali dell'Assessorato Beni e Attività culturali del Dipartimento Sovraintendenza agli Studi della Valle d’Aosta, volti a implementare attività di formazione sul tema della "carriera alias", ritenuta dagli addetti ai lavori uno strumento prezioso per favorire l'inclusione degli alunni in transizione di genere, sorge un legittimo dubbio: quanti conoscono davvero il significato di "carriera alias"?



È importante chiarire che la teoria di genere non si occupa di educazione sessuale, parità di genere tra uomo e donna, né di omosessualità. Essa suggerisce che l'identità di genere non sia determinata dalla struttura anatomica, biologica o sessuale, ma piuttosto da come ci si sente in un determinato momento, manifestando anche una fluidità nel tempo.



La problematica della "carriera alias", proposta nelle scuole dalla Rete Lenford, un'associazione di legali per i diritti LGBTQ, solleva preoccupazioni legate alla sua attuazione. Questo sistema consentirebbe a uno studente "disforico" di ottenere, con una semplice autocertificazione, il diritto di essere chiamato con un nome diverso da quello di nascita e in accordo con l'identità di genere prescelta, senza la necessità di documentazione medica o psicologica. Tale prerogativa si estende all'uso di servizi igienici e spogliatoi riservati al genere prescelto all'interno della scuola.



Tuttavia, questa "identità elettiva" avrebbe validità solo all'interno della struttura scolastica, mentre all'esterno l'individuo tornerebbe alla sua identità registrata all'anagrafe. Questa situazione, mascherata da un linguaggio apparentemente inclusivo, è definita come un'assurdità dalla prospettiva degli autori del testo.



Citando la sociologa americana Marguerite A. Peeters, si evidenzia che la teoria di genere spesso si presenta mascherata da concetti quali "uguaglianza", "parità", "equità", "libertà di scelta", "diritti", "dignità umana", "progresso", "autonomia", "emancipazione" o "promozione" della donna, "compassione", "lotta contro le violenze", "non discriminazione", e altri concetti allettanti.



Il testo conclude con un appello alle Autorità Regionali, alle forze politiche, agli istituti scolastici e ai genitori affinché, nel decidere di introdurre iniziative a favore della "carriera alias", comprendano appieno le precise e pesanti responsabilità a cui si espongono. Si invita inoltre i genitori a essere consapevoli della matrice storico-politica e degli obiettivi dell'ideologia di genere, affinché l'intimità e la sensibilità dei loro figli restino in uno spazio inviolabile e la scuola non diventi veicolo di ideologie destabilizzanti.



La speranza è che iniziative di questo genere non si diffondano in modo indiscriminato e che si mantenga un atteggiamento vigile e critico nei confronti di proposte che potrebbero influenzare la formazione e lo sviluppo identitario dei giovani.