Per VdA Aperta Valle d’Aosta Aperta - Il DEFR Autonomista e Pd a destra del Governo Meloni

Per VdA Aperta l'adozione del DEFR (Documento di Economia e Finanza Regionale) ha rivelato uno spaccato politico sorprendente, con la maggioranza composta dagli autonomisti della "réunion" e dai progressisti del PD che hanno superato a destra il governo Meloni.

l documento, considerato uno strumento chiave di pianificazione finanziaria, ha segnato una significativa deviazione dalla tradizione progressista del PD, guidato dalla segretaria Schlein. Invece di avanzare politiche sociali, il DEFR ha rinviato molte decisioni al governo Meloni, abbandonando completamente l'attenzione alle politiche sociali, in particolare sul contrasto alla povertà e sul salario minimo, aspettando un intervento del governo centrale. Questo approccio contraddice chiaramente la visione autonomista e la posizione nazionale del PD, che sull'argomento salario minimo raccoglie firme.

Mentre la Valle d’Aosta si confronta con gli sfratti in corso e con lavoratori che affrontano condizioni di lavoro precarie, il DEFR non affronta le problematiche della mobilità interna del personale regionale e non valorizza adeguatamente il lavoro degli stessi, mancando anche le promesse di equiparazione previdenziale al Corpo Forestale Valdostano e ai Vigili del Fuoco Valdostani.

Nel settore sanitario, nonostante il progetto di ampliamento del Parini, la mancanza di trasparenza sui dati delle liste d'attesa e sulle prenotazioni chiuse solleva preoccupazioni, con ritardi che rendono difficile per molti residenti accedere alle cure.

Il DEFR evidenzia anche - secondo VdA aperta - la volontà di avviare progetti controversi, come il collegamento intervallivo nel vallone delle Cime Bianche, la creazione di una seconda canna del Tunnel del Monte Bianco e la possibilità di dedicare l'aeroporto anche al volo commerciale.

Di più, per VdA Aperta nel settore dell'istruzione, il documento mostra un totale disinteresse e mancanza di programmazione seria, con edifici scolastici in cattive condizioni, pagamenti ritardati per le attività aggiuntive dei docenti e un totale abbandono del problema del precariato e delle difficoltà nelle segreterie delle istituzioni scolastiche.

VdA Aperta lamenta infine che tutte le proposte volte a migliorare la situazione sono state respinte, suscitando indignazione per la mancanza di attenzione da parte della maggioranza. Il messaggio inviato è stato avvilente, non solo per la maggioranza stessa ma anche per coloro che li hanno eletti con aspettative di un cambiamento positivo.