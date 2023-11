ÉVANGILE DE DIMANCHE: L'INTELLIGENCE DE LA FOI DANS L'ATTENTE DU SEIGNEUR

Nous nous approchons de la fin de l'année liturgique A et l'Évangile de Matthieu nous accompagne dans notre montée vers la montagne du Signeur. Dans ce pèlerinage, la parole de ce dimanche nous recommande une attitude à adopter dans notre attente. Elle nous invite à la vigilence et à la promptitude pour accueillir l'Époux qui vient dans les heures avancées de la nuit.

1. LA VIRGINITÉ DU COEUR.

L'Évangile est dominé par beaucoup d'images à savoir: les cinq vierges sages et les cinq insensées, les lampes, l'huile, la porte, le retard de l'époux, la nuit, le sommeil. Certains peuvent se dire que ce message concerne seulement les ordres sacrés, les religieuses qui ont fait le voeux de virginité. Cette interprétation est erronée, car le message est pour le peuple de Dieu. Dans l'Église, s'il peut y avoir peu de vierges au niveau du corps, on ne peut pas nier l'existence de tant d'hommes et de femmes, même mariés qui sont vierges du coeur, car la virginité selon l'interprétation de saint Augustin est l'âme chaste de tout chrétien. Il s'agit de la vie marquée par l'intégrité de la foi et l'abstention aux plaisirs illicites.



2. L'INTELLIGENCE DE LA FOI DANS L'ATTENTE.

Le protagoniste principal de cet Évangile est l'époux qui tarde à venir. Ce retard crée un comportement commun de ces dix vierges, c'est-à-dire l'Église pèlerine sur la terre vers l'éternité, symbolisée par le banquet nuptial. Toutes les dix vierges dorment, expression de fatigue dans leur attente. Elles dorment ensemble dans la même salle. Cet espace commun est le monde où le bien et le mauvais, le blé et l'ivraie cohabitent(Mt13). La seule différence qui est essentielle entre les deux groupes est que les sages ont des lampes munies d'huile et les folles ont aussi des lampes mais sans huile.



La lampe selon l'interprétation de saint Augustin dans son Sermon 93, représente le bien dont l'homme est capable, et l'huile symbolise la bonne intention, la pureté, la chasteté du coeur sans laquelle la charité est impossible. Tout bien n'est pas nécessairement charitable, mais toute charité est un bien. Les vierges sages sont animées par l'amour de Dieu tandis que les vierges folles font du bien pour leur gloire. Jésus, dans son discours sur la montagne, dit: "Que vos bonnes oeuvres brillent devant les hommes et que les hommes rendent grâce au Seigneur"Mt5,16.

Que peut-on retenir de cette parabole de Jésus? Le Fils de Dieu nous enseigne de cultiver la sainte inquiétude dans l'attente de son retour qui viendra à l'heure inconnue.

3. LA SAINTE INQUIÉTUDE DANS L'ATTENTE

L'Évangile nous invite au bon usage du temps présent, car nous ne savons ni le jour ni l'heure de la venue du Seigneur. Ce temps renferme l'éternité. L'avenir est dans les mains de Dieu et nous le vivons dans la grande Espérance qui éclaire nos petites espérances. Cette espérance ne déçoit pas, malgré nos inquiétudes et nos incertitudes. Une chose certaine est que le Seigneur reviendra. Comment me trouvera-t-il? Comme les cinq vierges sages ou comme les cinq insensées?

Cette sainte inquiétude nous éveille à faire tout dans la charité et dans la responsabilité.

La vigilence chrétienne n'est pas l'oisiveté condamnée par saint Paul quand il dit:"qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus". Attendre avec les lampes allumées sur le plan politique signifierait le sens du bien commun, bien administrer la "res publica", s'engager pour la promotion de toute personne en particulier les déshérités de la terre. Un bon politicien agit comme les cinq vierges sages. Un faux politicien, un voleur, un corrompu, un assassin, siège parmi les vierges stupides. Stupide en latin"stultus", ressemble à un foux car il agit dans l'ignorance de ce qu'il doit savoir dans le domaine de la moralité. Je crains le Christ qui passe à mon insu dit saint Augustin.



Le jugement final est irréversible, irréitérable et irrépétible. Le retard de l'époux est pour notre intérêt. Il nous donne l'occasion de nous ajuster, de nous convertir, de corriger nos erreurs du passé. La venue du Seigneur ne doit pas nous effrayer, si nous vivons ce temps présent avec nos lampes allumées. N'attendons pas la dernière minute pour aller acheter ce que nous sommes sensés posséder, et que la porte ne nous soit pas à tout jamais fermée. Pour les vierges sages, elles sont joyeuses d'acceuillir l'Époux, pour les imprudentes, elles sont tristes et crient en vain.



Cette parabole reprend la conclusion du discours de la montagne quand Jésus dit:"Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le Royaume des Cieux, mais ceux qui font la volonté du Père" Mt7,21.

4. PRIÈRE POUR LE DON DE LA PRUDENCE DANS L'ATTENTE.



Seigneur Jésus, nous ne savons ni le jour ni l'heure de ta venue, mais tu nous demandes de rester révéillés. Donne-nous la sagesse assise près de toi, pour que nos lampes ne manquent pas de l'huile de bonté et que le sommeil de la routine ne nous prive pas de la sensibilité pour percevoir ta présence.

Accorde-nous le don de la prudence pour que chaque jour, nous nous efforçions "de passer par la porte étroite" de la sainteté dans le quotidien de la vie. Libère-nous de la superficialité et la banalité de la vie comme les vierges folles. Bénis sois tu Seigneur pour ce jour. Toi seul tu fais merveilles.





Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera