Controversie su Cime Bianche

In un'atmosfera tesa e condivisa da dibattiti accesi, la maggioranza regionale ha confermato nel Defr 2024-2026 la sua ferma intenzione di avviare "l'iter autorizzatorio di fattibilità tecnico-economica del collegamento Cime Bianche" nel settore degli impianti a fune. Questo, nonostante la terminologia specialistica abbia suscitato confusione tra i membri del PD, portando a un acceso confronto durante la votazione.

Il concetto di "fattibilità tecnico-economica" è emerso come punto centrale della discussione, rappresentando il primo dei due passaggi nella progettazione di un'opera pubblica. In pratica, il Defr indica chiaramente che la Giunta e la maggioranza regionale hanno già deciso per la realizzazione del collegamento, sorprendentemente senza l'approvazione formale del Consiglio regionale.

Tale decisione - si legge in una nota di Rete Civica VdA - è stata presa nonostante il precedente impegno, sottolineato in tutti i DEFR approvati dal 2020 in poi, di esaminare e valutare attentamente lo Studio propedeutico, che ha comportato un costo superiore a 400.000 euro.

L'approvazione della proposta è avvenuta con il respingimento di un emendamento presentato dal Pcp, che cercava di eliminare la frase ritenuta incoerente e contraria agli impegni precedenti. "Sorprendentemente - spiega ancora la nota di Rete Civica - l'emendamento è stato respinto non solo da unionisti e leghisti, ma anche da membri del gruppo PD, alcuni dei quali erano stati eletti con un chiaro mandato contrario all'impianto funiviario attraverso il Vallone Cime Bianche".

Nonostante le posizioni pubbliche contrarie espresse dai Giovani Democratici e dall'ex deputato e assessore Roberto Nicco, la decisione della maggioranza ha portato alla luce una mancanza di coerenza e rispetto per gli elettori. Rete Civica denuncia, infine, che cinque consiglieri, Bertin, Jean Pierre Guichardaz, Malacrinò, Cretier e Padovani, hanno votato a favore dell'avvio della progettazione, contraddicendo così apertamente il programma della Lista con cui erano stati eletti. La decisione ha sollevato polemiche e ha alimentato un senso di indignazione tra coloro che avevano sostenuto il Pcp e le sue posizioni".