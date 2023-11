Aosta: Approvate dalla Giunta Nuti le linee guida per gestione Cittadella di Giovani

Dopo la decisione presa lo scorso estate di avviare la procedura di co-progettazione per la futura gestione della Cittadella dei giovani, la Giunta Comunale ha ratificato durante l'ultima seduta le linee guida che guideranno questo processo.

Le indicazioni stabilite si sono sviluppate nel corso dei mesi di settembre e ottobre attraverso una serie di incontri. Il 15 e il 16 settembre, si sono tenute due giornate di consultazioni all'interno della struttura, coinvolgendo rispettivamente le associazioni giovanili locali e le organizzazioni del Terzo settore partecipanti alla co-progettazione del teatro Giacosa.

Parallelamente, negli uffici sono stati esaminati gli aspetti amministrativi e gestionali del contratto in concessione attuale relativo alla gestione della Cittadella. Ciò ha portato all'elaborazione di un "Documento di sostenibilità economica", le cui conclusioni permetteranno l'applicazione dei riferimenti normativi necessari per attuare procedure che escludono preventivamente operatori economici orientati al profitto.

La futura gestione condivisa della struttura, secondo le linee guida adottate, dovrà concentrarsi su tre principali aree di intervento. La prima riguarda l'intrattenimento, la formazione, l'animazione sociale e culturale e lo sviluppo delle arti, in particolare quelle performative. L'obiettivo è istituire spazi laboratoriali dedicati alla promozione della creatività e delle attività formative non formali, gestiti dai partecipanti alla co-progettazione.

Il secondo pilastro riguarda la creazione di spazi all'aperto, attraverso l'utilizzo dell'area verde del parco Puchoz, dedicati a attività sportive, ricreative, animate e di rigenerazione urbana. Questa iniziativa mira a promuovere uno stile di vita attivo e sano, a prevenire il disagio psicofisico e a valorizzare gli spazi verdi della città.

Infine, il terzo punto delle linee guida riguarda le iniziative di educazione di strada e la promozione del benessere. Questo obiettivo prevede la presenza in aree urbane difficili, anche nelle ore serali e notturne, al fine di promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita della comunità.

In seguito all'approvazione delle linee guida, si procederà presto alla pubblicazione di una manifestazione di interesse preliminare per individuare i potenziali partecipanti provenienti dal Terzo settore. Nel frattempo, saranno adottati gli adempimenti amministrativi e operativi necessari per garantire la continuità dei servizi offerti dalla Cittadella.

Il commento dell'Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili, Samuele Tedesco, riflette sull'importanza del coinvolgimento attivo dei giovani nella gestione futura della Cittadella. Tedesco sottolinea la centralità della condivisione e della co-progettazione come strumento essenziale per una gestione culturale di successo, evidenziando la fiducia nella creatività giovanile come motore di risultati straordinari.