Rosset Terroir ai WineHunter Award 2023

Prestigiosissimo palcoscenico internazionale e punto d’incontro delle eccellenze enogastronomiche, il Merano WineFestival è uno degli appuntamenti più attesi nel mondo Food &Wine.

A partire dal 1992, nell’elegante contesto del Kurhaus di Merano, prendono parte alla kermesse una ristretta élite di vini e prodotti gourmet selezionati e valutati dalla Commissione The WineHunter per la loro alta qualità. La 32° edizione della manifestazione, che si è tenuta dal 3 al 7 novembre scorsi, ha visto l’afflusso di oltre 10.000 visitatori e 600 espositori, con più di 1.500 vini in degustazione e 50 eventi tra masterclass, showcooking, presentazioni e talk.

Il claim di quest’anno - “back to the roots” - è stato un omaggio al potenziale della viticoltura e del vino in generale, la cui evoluzione trascina con sé migliaia di anni di storia e racchiude valori fondamentali come il rispetto della natura e il legame con la terra.

Ogni anno, per assegnare i WineHunter Award, vengono valutate oltre 5.000 etichette che raggiungono un punteggio minimo di 90 punti su 100. L'Award Platinum è il riconoscimento più prestigioso rilasciato dal Wine Hunter e viene rilasciato ad un vino (bollicine, bianco, rosso o dolce) con un punteggio dal 96 al 100.

Solo 25 etichette di annata corrente e 10 etichette per annata vecchia in commercio riescono a raggiungere questo ambito premio.

Quest’anno, il riconoscimento è stato assegnato allo Chardonnay 770 DOP 2020 prodotto dall’Azienda Agricola Rosset Terroir. Ottenuto da un vitigno internazionale che trova nel terroir valdostano una particolare espressione, lo Chardonnay 770 nasce dalle viti coltivate nei territori di Thuvex e Saint Christophe, in appezzamenti situati a circa 800 metri di altitudine.

La lavorazione del vino prevede un un anno di affinamento in barriques di rovere francese. Al naso sprigiona note di ginestre, ananas e nocciola, mentre in bocca si presenta piacevolmente secco, fresco e con un’interessante nota minerale.

“Siamo estremamente grati per questo prestigioso riconoscimento, ottenuto per il terzo anno consecutivo” – dichiara Nicola Rosset – “confrontarci su un palco prestigioso come quello del Merano Wine Festival, circondati da produttori di tutta Italia rinomati in tutto il mondo - prosegue – è una conferma delle grandi potenzialità del nostro terroir valdostano e un motivo di orgoglio per la nostra azienda”.