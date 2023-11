Almanach de vendredi 10 novembre saint Léon le Grand

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 10 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Area megalitica di Saint-Martin – ore 15.00

Partecipazione alla cerimonia di apertura

dell’Area megalitica di Aosta

Curia vescovile – ore 18.45

Riunione della Segreteria del Consiglio pastorale diocesano

Sabato 11 novembre

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Seminario – ore 15.00

Partecipazione all’incontro degli Operatori della carità

Chiesa Collegiata di Sant’Orso – ore 18.30

S. Messa con gli Operatori della carità

accolti nella celebrazione parrocchiale

Domenica 12 novembre

Chiesa parrocchiale di Valpelline – ore 10.30

S. Cresime per l’Unità parrocchiale

Lunedì 13 – Giovedì 16 novembre

Assisi

78a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale italiana

Venerdì 17 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Domenica 19 novembre

Chiesa parrocchiale di Gressan – ore 10.30

S. Cresime per l’Unità parrocchiale

Cattedrale ore 18.00

S. Messa con le cantorie della Diocesi per la Festa di S. Cecilia

Lunedì 20 novembre

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30 – 13.00

Incontro di Formazione del Clero

Priorato di Saint-Pierre – ore 14.00

Riunione del Collegio dei Consultori

Seminario – ore 17.30

Consulta diocesana delle Aggregazioni ecclesiali

Martedì 21 novembre

Cattedrale – ore 10.00

S. Messa in onore di Maria S.ma Virgo Fidelis

Patrona dell’Arma dei Carabinieri

Seminario – ore 18.00

Riunione degli uffici pastorali diocesani

Giovedì 23 novembre

Vescovado – mattino e pomeriggio

Udienze

Venerdì 24 novembre

Chiesa parrocchiale di Saint-Vincent – ore 20.30

Veglia d’Avvento con i giovani

Sabato 25 novembre

Chiesa parrocchiale di Arvier – ore 15.00

S. Cresime per l’Unità parrocchiale di Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges e Valsavarenche

Domenica 26 novembre

Chiesa parrocchiale dell’Immacolata – ore 10.30

S. Cresime

Lunedì 27 novembre – venerdì 1° dicembre

Spotorno

Esercizi spirituali della Conferenza episcopale piemontese





LE MESSAGER RICORDA saint Léon le Grand

La Chiesa celebra San Leone I, detto Magno Papa e dottore della Chiesa (Papa dal 29/09/440 al 10/11/461)

Arcidiacono (430), consigliere di Celestino I e di Sisto III, inviato da Valentino a pacificare le Gallie, venne eletto papa nel 440 circa. Fu un papa energico, avversò le sopravvivenze del paganesimo; combatté manichei e priscillanisti. Intervenne d’autorità nella polemica cristologica che infiammava l’Oriente, convocando il concilio ecumenico di Calcedonia, nel quale si proclamava l’esistenza in Cristo di due nature, nell’unica persona del Verbo. Nel 452 fu designato dal debole imperatore Valentiniano III a guidare l’ambasceria romana inviata ad Attila. I particolari della missione furono oscuri: è solo che il re degli Unni, dopo l’incontro con la delegazione abbandonò l’Italia. Quando Genserico nel 455 entrò in Roma, Leone ottenne dai Vandali il rispetto della vita degli abitanti, ma non poté impedire l’atroce saccheggio dell’Urbe. Dotato di un alto concetto del pontificato romano, fece rispettare ovunque la primazia del vescovo di Roma. Compose anche preghiere contenute nel “Sacramentario Veronese”. Benedetto XIV, nel 1754 lo proclamò dottore della Chiesa, E’ il primo papa che ebbe il titolo di Magno (Grande). Il sole sorge alle ore 7,15 e tramonta alle ore 17,12

“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all'incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza”. (Papa Francesco)”.