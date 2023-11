Dal 2009, un venerdì 17 dell’anno, il CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze fondato nel 1989 da Piero Angela, organizza la Giornata anti superstizione per parlare di superstizioni e sfidarle con ironia. L’evento, nel 2023, si svolge con modalità diverse in Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Ticino, Umbria, Lazio, Marche, Sardegna, Puglia.



In Valle d’Aosta, ospiti della Biblioteca regionale “Bruno Salvadori” di Aosta, i volontari del CICAP accoglieranno chiunque vorrà cimentarsi nel “Gioco del mistero e delle superstizioni”, un grande gioco dell’oca, dove le pedine sono gli stessi partecipanti. Per avanzare, spesso si dovrà rispondere a domande relative, appunto, a misteri e superstizioni, con particolare riguardo per le superstizioni studentesche: riti, scaramanzie e scongiuri, abbigliamento portafortuna e probabilità di essere i prescelti per le interrogazioni.

Al termine del percorso, ogni partecipante riceverà il “diploma” di persona anti superstiziosa.



Durante la Giornata anti superstizione si riflette su cosa siano le superstizioni, si cerca di sfidarle e di esorcizzare insieme la paura o anche solo il sospetto che alcuni gesti, persone oppure oggetti possano portare sfortuna o fortuna. A volte si usano giochi e altre trovate che possono fare sorridere, ma che vogliono essere un modo per affrontare con leggerezza rituali e tradizioni che, se presi troppo sul serio, possono anche condizionare negativamente la vita delle persone.

