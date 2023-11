Pont Saint Martin: Come aiutare le Famiglie

L’ Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’ANPEF (Associazione Nazionale dei Pedagogisti Famigliari) e l’INPEF (Istituto Nazionale dei Pedagogisti Famigliari) organizza, per il 16 novembre 2023 alle ore 20.30, presso la Biblioteca Comunale M.G.Capra di Pont-Saint-Martin, una serata “Le famiglie, aiutiamole a casa loro” con la Fondatrice della Pedagogia Familiare e Presidente dell’istituto Nazionale di Pedagogia Familiare (INPEF) ed autrice del “Manuale di Pedagogia Familiare Aiutare le famiglie a casa loro” “La famiglia è il luogo dove le anime si incontrano” ed è “Storia di Persone”: comprendere il mondo “famiglia” nella sua essenza e nelle sue declinazioni è molto importante.

Il supporto genitoriale pedagogico-familiare è la prima forma di aiuto che la figura del Pedagogista Familiare offre. La famiglia riveste un ruolo di primaria importanza nello sviluppo della capacità di apprendimento dei bambini. Attraverso il dialogo, il gioco e il tempo trascorso insieme, i genitori stimolano i bambini e promuovono l’apprendimento del linguaggio, lo sviluppo della memoria e del pensiero.

Genitori sensibili e attenti hanno le capacità di non far sentire in colpa il bambino per le sue difficoltà e non farlo sentire sbagliato o diverso, rispetto ai suoi coetanei. Le Famiglie si trovano spesso ad affrontare sfide dettate dalle condizioni e da aspettative che le moderne, complesse e competitive società pongono agli esseri umani e la perdita di molte tradizionali certezze rappresenta lo scenario attuale con cui le famiglie devono confrontarsi.

Nello specifico, il Pedagogista Familiare è una figura che funge da traduttore socile tra le richieste degli Enti e delle Istituzioni verso la Famiglia ed i bisogni della Famiglia verso le Istituzioni stesse (scuola, assistenti sociali…), realizzando possibilità di dialogo e di confronto costruttivo.

Si tratta quindi di un tecnico con competenze professionali specifiche per l’aiuto della famiglia ed è in grado di fornire risposte alle molteplici richieste del nucleo famigliare bisognoso.

La Pedagogia Familiare è stata fondata 40 anni fa circa dalla Prof.ssa Vincenza Palmieri e si è evoluta negli anni ottenendo grandi ed importanti riconoscimenti.

Nel 2019, infatti, il Ministero per lo Sviluppo Economico (MiSE) ha riconosciuto la Professione come autonoma ed originale, definendola una Scienza ed una Disciplina a sé. Tale riconoscimento è stato poi esteso anche all’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Familiari fondata nel 2010 come Associazione di riferimento per la figura in argomento e che ne tutela la formazione e la professionalità.