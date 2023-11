Appuntamento da non perdere quello di venerdì 17 novembre, quando a partire dalla ore 19.00, si terrà un incontro di presentazione del nuovo anno sociale presso la sede Libera Valle d'Aosta di Aosta in via C. Justin Boson 6.

In questa occasione avverrà la presentazione della rivista mensile "Lavialibera", condito da un'offerta dell'associazione di un piccolo aperitivo a base dei prodotti di Libera Terra.

Per l'occasione sarà possibile sottoscrivere la tessera per l'anno 2024.