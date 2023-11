Uiltucs VdA continua la battaglia per un contratto con paghe dignitose continua

Un esposto presentato alla Procura della Repubblica per sfruttamento dei lavoratori, ispirato dalla UILTuCS Piemonte e VDA, e presentato dalla UILTuCS Nazionale, ha riaperto il dibattito sulla retribuzione nel settore della vigilanza e dei servizi fiduciari. Come risultato, alcune aziende sono state commissariate e le paghe sono state aumentate.

"Va notato -spiega Raffaele Statti, segretario Uiltucs VdA - che il Ministero è attualmente gestito da un governo che è chiaramente contrario all'idea di un salario minimo e favorevole al ruolo dei contratti. Sarà interessante vedere quale contributo il Ministero saprà dare per favorire la stipula di un contratto nazionale con salari dignitosi che consentano ai lavoratori di vivere dignitosamente".

Per Statti "è ora giunto il momento che le aziende, che hanno ottenuto profitti sfruttando i lavoratori, ricompensino finalmente questi ultimi con salari adeguati al lavoro che svolgono. Non possono più sostenere la mancanza di risorse, visto che queste risorse sono "miracolosamente" apparse grazie all'intervento della Magistratura o solo per evitare l'intervento della stessa.

È importante che le aziende non si limitino a rivalutare le paghe degli addetti ai servizi fiduciari, ma rivalutino anche in modo proporzionale le paghe delle guardie giurate, rispettando i parametri già concordati e definiti dal CCNL attualmente in discussione.

In un appello ai lavoratori Statti spiega: "Lavoratrici e lavoratori del settore, è fondamentale che le aziende comprendano che siete voi i protagonisti di questa battaglia, non solo la Magistratura e i Sindacati. Vi sollecitiamo a aderire allo sciopero generale previsto per il 17 novembre, se lavorate in committenze pubbliche i cui dipendenti parteciperanno a questa giornata di sciopero, oppure al successivo sciopero generale del 24 novembre, se lavorate in altri settori".

Lo sciopero generale è stato dichiarato dalla UIL e dalla CGIL, poiché uno dei principali obiettivi è ottenere salari che recuperino il potere d'acquisto e combattano lo sfruttamento e l'inflazione che hanno impoverito le lavoratrici e i lavoratori di questa categoria.

"Un salario dignitoso è un diritto costituzionale delle lavoratrici e dei lavoratori, e spetta a voi ottenere ciò che vi è dovuto" conclude Statti.