Il SAVT si unisce alla mobilitazione del 17 e 24 Novembre

Nella sua analisi il SAVT sottolinea una serie di preoccupazioni e criticità in quattro importanti aree: previdenza, sanità, risorse per i rinnovi dei contratti pubblici e fiscalità.

"Queste tematiche -spiega Claudio Albertinelli, segretario generale del Syndicat Autonome Valdôtain des Travailleurs, rivestono un'importanza cruciale per il benessere e la stabilità della società. Nel corso del seguente elaborato, esamineremo in dettaglio ciascuno di questi aspetti, mettendo in luce le principali preoccupazioni e le possibili soluzioni".

Previdenza Nel campo della previdenza , il SAVT esprime profonda preoccupazione per le politiche che sembrano portare a un ulteriore inasprimento dei requisiti per accedere alla pensione e a una riduzione degli assegni erogati. Questo rischia di mettere a dura prova le generazioni future, che potrebbero versare contributi per molti anni solo per ottenere pensioni insufficienti a soddisfare le loro esigenze di vita. È essenziale che vengano create condizioni fiscali favorevoli per promuovere la previdenza complementare, un pilastro sempre più importante per garantire un futuro stabile.

Rivalutazione delle pensioni Un ulteriore punto di preoccupazione riguarda la mancanza di adeguamenti delle pensioni in base all'aumento del costo della vita. Anno dopo anno, i pensionati vedono erodersi il loro potere d'acquisto, mettendo a rischio la loro capacità di far fronte alle spese quotidiane e portando sempre più persone vicine alla soglia della povertà.

Sanità Nel settore sanitario, il SAVT ritiene che sia necessaria una visione complessiva diversa, sia dal punto di vista economico che normativo, per preservare la sanità pubblica. Ciò è fondamentale per garantire che un servizio essenziale per l'intera popolazione non venga privatizzato, salvaguardando l'accesso a cure di qualità per tutti.

Rinnovo dei contratti pubblici Per quanto riguarda il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, il SAVT evidenzia che le risorse allocate potrebbero non essere sufficienti a soddisfare le esigenze di settori fondamentali come la sanità e l'istruzione. Questo rischia di mettere a rischio il potere d'acquisto dei lavoratori, poiché le retribuzioni potrebbero non essere adeguate per far fronte all'aumento dei prezzi.

Fiscalità e riduzione del cuneo fiscale Infine, in materia di fiscalità, il rapporto del SAVT evidenzia la necessità di misure più strutturali ed efficaci per ridurre il carico fiscale. La detassazione, ad esempio, potrebbe non essere sufficiente, e la revisione degli scaglioni Irpef sembra incidere solo marginalmente sui redditi delle famiglie. È essenziale trovare risorse aggiuntive o concentrarle su settori prioritari, come la previdenza, per garantire una redistribuzione efficace delle risorse.

Dunque il rapporto del SAVT mette in luce questioni cruciali relative alla previdenza, alla sanità, al rinnovo dei contratti pubblici e alla fiscalità. Affrontare queste sfide richiede una riflessione approfondita e azioni concrete per garantire il benessere delle generazioni presenti e future. "È fondamentale -conclude Albertinelli - che le decisioni politiche tengano conto di queste preoccupazioni e lavorino per creare soluzioni sostenibili in ciascuna di queste aree. Solo attraverso un approccio olistico e il coinvolgimento di tutte le parti interessate possiamo garantire un futuro migliore per la nostra società".