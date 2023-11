Coppa del Mondo di sci, Coldiretti e Orto VDA scelte per la fornitura

I 3.600 pasti per i VIP, realizzati sotto la guida dello chef stellato Paolo Griffa, in occasione del Matterhorn Cervino Speed Opening, la Coppa del Mondo di sci alpino da Zermatt a Cervinia in programma l’11 e il 12 novembre e il fine settimana successivo, saranno preparati anche con ortaggi e materie prime made in vda.

Dopo un’attenta selezione da parte dello Chef dell’evento, le aziende di Coldiretti Valle d’Aosta, alcune delle quali aderenti anche al Circuito Campagna Amica, ed al Consorzio Orto Vda sono state scelte per la fornitura di ortaggi, polli e formaggi che saranno sapientemente valorizzati e presentati dallo chef stellato in un menu tutto valdostano.

In particolare sono in consegna, in questi giorni, zucche, patate, barbabietole, verza, insalata ecc… ma anche mozzarelle, polli, passata di pomodoro e formaggio, per un totale di oltre 1500 kg di prodotti agricoli valdostani, frutto del lavoro di 14 realtà agricole associate al Consorzio Orto Vda e di quattro aziende aderenti a Coldiretti Valle d’Aosta. Si tratta, in particolare, “Au Potager de grand-mère” di Fénis per i polli e la passata di pomodoro, dell’Azienda Agricola Peretto di Pont-Saint-Martin per le mozzarelle, di Thierry Brocard di Pollein per i formaggi senza lattosio e di Aurelio Vercellin Nourisat di Fontainemore per il formaggio Mascognaz.

Le materie prime fornite rispondono a rigidi controlli interni da parte di Campagna Amica e di orto Vda a garanzia dell’origine delle produzioni.

“A questa iniziativa, che pensiamo sia un’eccezionale vetrina per le nostre produzioni “minori” che fanno da cornice alle produzioni più conosciute e blasonate della Vda, va il nostro plauso e la nostra convinta adesione con un ringraziamento particolare allo sforzo profuso dagli organizzatori dell’evento” sottolineano Alessia Gontier e Elio Gasco, Presidente e Direttore di Coldiretti Valle d’Aosta.

Con l’obiettivo di incentivare e promuovere l’uso di prodotti locali in una vetrina di assoluto prestigio e valore come la Coppa del Mondo di Sci, Coldiretti e Orto Vda, oltre ad un’importante sconto sul valore della fornitura, hanno contribuito, con fondi propri all’iniziativa.