"Enfanthéâtre", attivo il sistema di acquisto online dei biglietti per gli spettacoli

Come garantito al giovane pubblico di “Enfanthéâtre” e ai loro familiari, a partire dal secondo appuntamento della rassegna in programma sabato 11 novembre alle ore 15, “Billy e Kid verso l’Isola del tesoro”, della compagnia Barabao Teatro di Piove di Sacco, è ora possibile acquistare online i biglietti tramite il portale Webtic.it

Il sistema dà modo di acquistare i biglietti per ogni spettacolo della XXII edizione del Festival internazionale di teatro per ragazze e ragazzi della città di Aosta, scegliendo il posto preferito in pianta tra quelli ancora disponibili, in modo da evitare il ripetersi di lunghe code come in occasione della prima rappresentazione che ha fatto registrare il record di 525 paganti per uno spettacolo di “Enfanthéâtre”, e per cui si è reso necessario organizzare una replica dello spettacolo.

Al costo del singolo biglietto acquistato online, cinque euro per gli adulti e tre euro per bambini/e, andrà aggiunto un supplemento di due euro per i diritti di prevendita. Il giorno dello spettacolo i biglietti ancora eventualmente disponibili saranno venduti al botteghino a partire dalle ore 14.

Maggiori informazioni e il link diretto al sistema di acquisto sono disponibili sul sito web di Enfanthéâtre.

La nuova stagione della rassegna è sostenuta dalla banca BCC Valdostana – Credito Cooperativo. Inoltre, quest’anno il festival - in virtù della proposta di rappresentazioni che affrontano temi importanti come l’inclusione sociale, la diversità culturale e i diritti umani - ha ottenuto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo le cui prossime elezioni si terranno nel periodo 6-9 giugno 2024.

Dichiara l’assessore alla Cultura, Samuele Tedesco: «Visto il risultato clamoroso in termini di affluenza del pubblico della prima rappresentazione, avevamo preso l’impegno con le famiglie che avremmo attivato il più rapidamente possibile il sistema di prevendita, così da permettere loro una migliore organizzazione evitando, al contempo, il ripetersi della coda creatasi sabato 4 novembre. Con l’impegno degli uffici e la piena disponibilità dei partner che gestiscono il teatro siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo in pochi giorni, allineando il nostro festival teatrale per il giovane pubblico alle rassegne più prestigiose della regione come la Saison culturelle. Siamo molto orgogliosi del successo di “Enfanthéâtre” che ci dimostra quanto paghi in termini di crescita culturale e sociale della comunità investire sui cittadini e sulle cittadine più piccoli/e».