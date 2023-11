Almanach de giovedì 9 novembre saint Théodore

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Giovedì 9 novembre

Monastero Regina Pacis – mattino

S. Messa e incontro con la Comunità

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Venerdì 10 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Area megalitica di Saint-Martin – ore 15.00

Partecipazione alla cerimonia di apertura

dell’Area megalitica di Aosta

Curia vescovile – ore 18.45

Riunione della Segreteria del Consiglio pastorale diocesano

Sabato 11 novembre

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Seminario – ore 15.00

Partecipazione all’incontro degli Operatori della carità

Chiesa Collegiata di Sant’Orso – ore 18.30

S. Messa con gli Operatori della carità

accolti nella celebrazione parrocchiale

Domenica 12 novembre

Chiesa parrocchiale di Valpelline – ore 10.30

S. Cresime per l’Unità parrocchiale

Lunedì 13 – Giovedì 16 novembre

Assisi

78a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale italiana

Venerdì 17 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Domenica 19 novembre

Chiesa parrocchiale di Gressan – ore 10.30

S. Cresime per l’Unità parrocchiale

Cattedrale ore 18.00

S. Messa con le cantorie della Diocesi per la Festa di S. Cecilia

Lunedì 20 novembre

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30 – 13.00

Incontro di Formazione del Clero

Priorato di Saint-Pierre – ore 14.00

Riunione del Collegio dei Consultori

Seminario – ore 17.30

Consulta diocesana delle Aggregazioni ecclesiali

Martedì 21 novembre

Cattedrale – ore 10.00

S. Messa in onore di Maria S.ma Virgo Fidelis

Patrona dell’Arma dei Carabinieri

Seminario – ore 18.00

Riunione degli uffici pastorali diocesani

Giovedì 23 novembre

Vescovado – mattino e pomeriggio

Udienze

Venerdì 24 novembre

Chiesa parrocchiale di Saint-Vincent – ore 20.30

Veglia d’Avvento con i giovani

Sabato 25 novembre

Chiesa parrocchiale di Arvier – ore 15.00

S. Cresime per l’Unità parrocchiale di Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges e Valsavarenche

Domenica 26 novembre

Chiesa parrocchiale dell’Immacolata – ore 10.30

S. Cresime

Lunedì 27 novembre – venerdì 1° dicembre

Spotorno

Esercizi spirituali della Conferenza episcopale piemontese

LE MESSAGER RICORDA saint Théodore

La Chiesa celebra Dedicazione della Basilica Lateranense

All’inizio del IV secolo, Roma cominciò a cambiare il suo tradizionale aspetto architettonico grazie all’imperatore Costantino e all’attività edilizia da lui favorita. Egli fece costruire la basilica di San Giovanni in Laterano con un battistero e un palazzo che divenne la residenza dei vescovi di Roma.

Cattedrale di Roma, San Giovanni in Laterano è la madre di tutte le chiese dell’urbe e dell’orbe. E’ il simbolo della fede dei cristiani nei primi secoli, che sentivano la necessità di riunirsi in un luogo comune e consacrato per celebrare la Parola di Dio e i Sacri Misteri. La festa odierna, come ben evidenzia la liturgia, è la festa di tutte le chiese del mondo.

Il sole sorge alle ore 7,15 e tramonta alle ore 17,12

“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all'incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza”. (Papa Francesco)”.