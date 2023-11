Tutto pronto ad Aosta per il Convegno "AISM - A tu per tu con le istituzioni della Valle D'Aosta - La rete di presa in carico della SM".

L'evento si terrà venerdì 10 novembre presso la sala Maria Ida Viglino c/o Palazzo Regionale in Piazza Deffeyes, 1 dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

L'evento è aperto a tutti.